Côte d'Ivoire : Lancement de l'opération un taxi, un emploi à Adjamé

Farikou-Soumahoro, le député-maire de la commune d' Adjamé, a procédé au lancement de l'opération "un taxi, un emploi". Pour le démarrage, ce sont cinq jeunes ont reçu des véhicules.

Côte d'Ivoire-Adjamé : L'opération "un taxi, un emploi" dans sa phase active

Le démarrage de l'opération "un taxi, un emploi" a été l'occasion pour Farikou Soumahoro de faire savoir que ce sont cinq véhicules stockés dans la cour de la mairie d' Adkjamé qui n'attendent que les bénéficiaires. "D'autres véhicules suivront dans les mois à venir parce qu'il s'agit de couvrir l'ensemble des 19 quartiers d'Adjamé. Pour cette première phase, ce sont les jeunes issus de Bromakoté, Marie-Thérèse, Saint-Michel, Mairie 1 et Williamsville qui sont concernés", a dit le premier magistrat de la commune.

Ce dispositif qui s'inscrit dans la phase 3 du Programme communal pour les jeunes vise à apporter une réponse immédiate aux jeunes exerçant dans le domaine du transport en leur permettant de devenir des propriétaires d'un taxi sans dépôt de caution.

Il faut noter que le projet est piloté par la sous-direction du Programme communal pour les jeunes (PCJ). L'enrôlement des souscripteurs a débuté le lundi 12 décembre 2022 dans l'arrière-cour de la mairie d'Adjamé.

"Cet acte démontre les efforts constants du député-maire Soumahoro Farikou à accélérer l'autonomisation vraie des jeunes d'Adjamé. Après le financement de 500 jeunes porteurs de projet, c'est au tour de 100 autres jeunes de devenir propriétaires d'un taxi. C'est donc le lieu d'exprimer toute notre gratitude au premier magistrat de la commune d'Adjamé pour cette marque d'attention à l'endroit de ses administrés et plus particulièrement en faveur la jeunesse. Toutefois, ces véhicules géolocalisés mis à la disposition des jeunes sont nos biens à tous et ceux de l'ensemble des jeunes de la commune, car il s'agit d'une chaîne de solidarité qui doit permettre à d'autres jeunes d'en bénéficier", a noté Dobo Deby, sous-directeur de la PCJ.

Par ailleurs, les souscripteurs devront être âgés de 18 à 45 ans, de nationalité ivoirienne, être résidants d' Adjamé et posséder un permis de conduire.