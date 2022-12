Ministère du Plan: Le Sénat approuve le budget 2023 de 27 833 184 672 FCFA

A la tête du Ministère du Plan et du Développement, Nialé Kaba a présenté le Budget-Programme 2023 de son département ministériel, le mercredi 14 décembre 2022, à la Fondation Félix Houphouët Boigny de Yamoussoukro, devant les sénateurs membres de la Commission des Affaires Economiques et Financières.

Examen du Budget-Programme 2023 : Le Senat donne son quitus au Ministère du Plan et du Développement

A l’issue d’une séance qui aura duré moins d’une heure d’horloge, la quinzaine des sénateurs réunis en commission a approuvé la présentation du Budget-Programme 2023 faite par la Ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba. C’est au total 27 833 184 672 de FCFA que la Côte d’Ivoire consacrera à la ministre du plan pour poursuivre les actions et réformes entreprises en matière de prospective, de planification, de programmation et de suivi-évaluation des politiques.

Ce budget permettra en outre, au ministère du Plan et du Développement d’adresser des défis majeurs notamment, le financement du suivi de la mise en œuvre du Plan national de développement (PND) 2021-2025, le financement de la vulgarisation des outils de planification locale en vue d’accélérer la mise en œuvre de la politique de décentralisation, ainsi que la mise à disposition de ressources humaines adéquates. Dans sa présentation, la Ministre Nialé Kaba a rappelé le bilan des réalisations de l’année 2021 avant de présenter les actions prioritaires projetées pour l’année 2023.

En effet, le Ministère du Plan et du Développement prévoit pérenniser les réflexions prospectives à travers le renforcement des capacités des acteurs techniques en veille stratégique ; la réalisation de la planification stratégique par l’actualisation, l’édition et la vulgarisation des manuels d’élaboration des politiques sectorielles ainsi l’organisation de la Conférence Annuelle de la Planification. Il prévoit également, la programmation des investissements publics à travers la modernisation des outils de programmation et l’opérationnalisation des textes d’encadrement des investissements publics. Le ministère souhaite réaliser le suivi, l’évaluation et le contrôle des actions de l’Etat par l’opérationnalisation du dispositif de suivi du PND 2021-2025 aux niveaux central et local.

La ministre Nialé Kaba ambitionne également, d’élaborer un Schéma National d’Aménagement du Territoire (SNAT), de concevoir le Système d’Information Géographique de l’Aménagement et du Développement du Territoire (SIGADT), d’élaborer la cartographie des études pour le pilotage stratégique du développement en Côte d’Ivoire. Tous ses projets sont regroupés dans les 4 programmes qui fondent l’exercice 2023 de l’activité du ministère du Plan et du Développement. Il s’agit d’abord de l’administration générale, de l’Aménagement du territoire, développement régional et local, ensuite de Prospective, planification, programmation et suivi -évaluation ainsi que de la coordination de l’aide, population et productions statistiques.

Notons que pour cette séance la Ministre du Plan et du Développement avait à ses côtés le Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat qui a présenté le budget de son département ministériel et celui du Ministre de l’Economie et des finances.