Côte d’Ivoire: La part de marchés des PME atteint les 50,5% à fin 2021

Le Premier ministre Patrick Achi, a lancé officiellement le lundi 19 décembre 2022 à l’auditorium de la Primature à Abidjan-Plateau, le Guichet unique de développement des entreprises de Côte d’Ivoire (GUIDE-PME) destiné au financement et à l’accompagnement des entreprises, principalement des PME.

Le GUIDE - PME , un outil opérationnel du secteur privé pour renforcer sa contribution à la création de richesse et d'emplois

’’Les PME ont désormais un interlocuteur unique. Cette structure est fondamentale. Elle est la porte d’entrée des PME. Elle offre à l’entreprise la possibilité d’accélérer son processus de développement’’, a expliqué Patrick Achi.

Le Premier ministre s’est félicité de la célébration de ’’la naissance de cette structure qui sera l’alliée de nos entrepreneurs’’ pour apporter des réponses concrètes et innovantes à leurs enjeux de création, de financement et de croissance. Et aussi pour faire des entrepreneurs les fers de lance d’une Côte d’Ivoire prospère et solidaire où les emplois seront nombreux, les revenus croissants et les progrès partagés à tous.

Conscient que le secteur privé, qui assume plus de 50 % de l’investissement total du pays, est le moteur de la création d’emplois, de la richesse et de la transformation économique de la Côte d’Ivoire, Patrick Achi a rappelé à ses acteurs que l’ambition de la Côte d’Ivoire de faire émerger un secteur privé fort, compétitif sur le plan national et international ’’est forte et claire’’.

’’Et cette ambition, nous allons la mener ensemble. Nous allons la faire grandir ensemble, nous allons faire gagner ensemble ! Nous allons faire plus, plus fort et plus vite. Parce que nous voulons multiplier les emplois, les revenus et les progrès, nous allons avec vous multiplier les entrepreneurs ’’, a insisté le Premier ministre.

Pour le chef du gouvernement, l’État a décidé de jouer un rôle encore proactif dans l’accélération du secteur et le renforcement de nos chaînes de valeur stratégiques nationales, au travers desquelles pourront naître et grandir des champions nationaux.

Quant au ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarrassouba, il a indiqué que le GUIDE-PME est ’’assurément l’outil opérationnel dont le secteur privé, en général, et l’écosystème des entreprises, en particulier, avait besoin pour assurer son développement et renforcer sa contribution à la création de richesse et d’emplois’’.

Il a annoncé qu’à terme, le GUIDE-PME dont le directeur général est Yaya Ouattara est appelé à ouvrir des bureaux dans chaque région du pays.

Souleymane Diarrassouba a également appelé les parties prenantes et l’ensemble des acteurs du secteur à s’approprier cet outil important de développement dont le rôle est de favoriser l’innovation, l’amorçage, le développement et la conquête des marchés extérieurs, contribuant ainsi à l’accompagnement des entreprises, à l’acquisition de financement et à l’obtention de garanties.

Revenant sur les statistiques, le ministre a révélé que de 2016 à 2021, le secteur privé a contribué en moyenne à 4,7 points à la croissance dont le taux moyen global est de 6,2 points sur cette période. La part de marchés attribués aux PME est passée de 37,7 % à fin 2020 à 50,5 % à fin décembre 2021, enregistrant une hausse de 12,8 points, montrant une nette progression des PME accédant aux marchés publics.

Pour rappel, dans le cadre du soutien au secteur privé, le Programme économique pour l’innovation et la transformation des entreprises (PÉPITE), dont l’objectif global est d’enrôler et d’accompagner 1 500 entreprises sur dix ans, soit en moyenne 150 entreprises par an, a été lancé le 5 octobre 2022 par le Premier ministre Patrick Achi.

Le lancement du GUIDE-PME, après celui du PEPITE, s’inscrit dans le cadre de la Vision 2030 du président de la République Alassane Ouattara dénommée ’’Une Côte d’Ivoire Solidaire ’’, une vision dans laquelle une part belle est faite à l’émergence d’un secteur privé capable de contribuer à la transformation structurelle de l’économie nationale.