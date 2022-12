Côte d’Ivoire : Nommé à la CAF, Doué Noumandiez honoré par la FIF

Fraichement nommé, le patron des arbitres de la Confédération africaine de football, l’Ivoirien Désiré Doué Noumandiez a reçu les honneurs de ses compatriotes, ce lundi 26 décembre 2022, à l’espace évènementiel Fabulos dans la commune de Cocody, a publié la FIF sur sa page Facebook officielle.

Doué Noumandiez, nommé le 3 août 2022 au poste de directeur de l’arbitrage et de la technologie du football de la CAF, a été honoré par ses pairs arbitres au lendemain de la fête de Noël. Les arbitres ivoiriens ont affiché leur fierté devant la nomination de leur compatriote qui représente sans doute, une image positive du corps arbitral ivoirien. Ils lui ont rendu un hommage ce 26 décembre 2022 pour le rang qu’il occupe dans le milieu du football africain.

Doué Noumandiez est considéré comme l’un des arbitres les plus célèbres en termes de palmarès. C’est pourquoi, l’espace évènementiel Fabulos située dans la commune de Cocody Angré, a servi de cadre à la Commission centrale des arbitres de la fédération ivoirienne de football pour célébrer le nouveau patron du corps arbitral de la CAF.

Et ce, à la présence de M. Ouattara Drissa, ancien arbitre et directeur des ressources humaines au ministre de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation. L’actuel directeur de l’arbitrage au niveau de la CAF, peut être fier de cette cérémonie de retrouvailles organisée par les siens, durant laquelle il a reçu tous les honneurs faisant de lui, un homme important dans le milieu du football africain et particulièrement en Côte d’Ivoire.

Yahafe Ouattara : www.afrique-sur7.ci