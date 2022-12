Côte d'Ivoire: Pourquoi il n'y aura pas d'augmentation du prix du pain

Suite à l’annonce de l’augmentation du prix de la baguette de pain faite par le Haut patronage de la boulangerie et de la pâtisserie en Côte d’Ivoire (HPBP-CI), Boubacar Diallo, vice-président de la Fédération des coordinations professionnelles des boulangeries et des pâtisseries de Côte d’Ivoire (FECOBP-CI) et Yafine Koné, vice-président de la Fédération interprofessionnelle des patrons artisans, des boulangers et des pâtissiers de Côte d’Ivoire (FIPABP-CI) étaient face à la presse le mardi 20 décembre 2022, à Abidjan-Treichville.

Secteur de la boulangerie-pâtisserie : Deux faîtières démentent l’augmentation du prix de la baguette de pain en fin d’année

À travers leurs représentants respectifs, la FEECOBP-CI et la FIPABP-CI ont fait savoir que l’annonce de l’augmentation du prix de la baguette de pain, relève d’un acte délibéré et déplacé pour troubler la quiétude des Ivoiriens et des consommateurs en cette fin d’année.

« C’est une annonce hasardeuse diffusée sur les réseaux sociaux. Elle n’engage que ses acteurs. Nous, FEECOBP-CI et FIPABP-CI, déclarons qu’il s’agit d’un acte délibéré et déplacé pour troubler la quiétude des Ivoiriens et des consommateurs en cette fin d’année 2022. Nous lançons un appel à nos camarades du Haut patronat afin qu’ils se ressaisissent rapidement », a déclaré Boubacar Diallo.

Selon le vice-président de la FEECOBP-CI, depuis 2 ans, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion de PME a mis en place un comité technique afin d’assainir le secteur de la boulangerie-pâtisserie. « Ce comité permet aux patrons artisans, aux boulangers, aux pâtissiers, etc., d’adresser leurs préoccupations au gouvernement », a-t-il précisé.

Le gouvernement ne ménage aucun effort pour soutenir le secteur puisque plusieurs actions menées ont porté leurs fruits, notamment le blocage du prix de la farine de blé, la négociation d’une fiscalité adaptée au secteur tenant en compte le caractère social du pain, la mise en place depuis le 1er avril 2022 d’une subvention au profil des acteurs de la boulangerie-pâtisserie.

C'est pourquoi, les faîtières ont réitéré leur indéfectible attachement au règlement de tout souci dans un cadre formel mis en œuvre par leur ministère de tutelle. «La FECOBP-CI et la FIPABCP-CI ne sauraient accepter de s'associer à une telle désinvolture venant du Haut Patronat », ont-elles prévenu.

Puis les conférenciers d'ajouter : «Nous voulons remercier monsieur le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion de PME, Souleymane Diarrassouba, pour tous les efforts consentis en faveur des boulangers de Côte d’Ivoire.»