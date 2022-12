Bachelor : Refoulée par Joe Williams, Riane prend une grande décision

Riane, finaliste de The Bachelor Afrique francophone, qui s’est déroulé en Côte d’ivoire, s’installe en Côte d’Ivoire. La jeune dame a décidé de poser définitivement ses valises à Abidjan.

Bachelor : Riane séduite par la Côte d’Ivoire

Après son passage dans la première saison de la télé-réalité The Bachelor Afrique Francophone, Riane est devenue une célébrité. Finaliste de l’émission animée par Emma Lohoues, la Française d’origine algérienne s’est fait plusieurs admirateurs. En effet, depuis un bout de temps, Riane est très présente en Côte d’Ivoire.

L’opinion pense qu’elle y est parce qu’elle a gagné le cœur du Bachelor Joe Williams. Hélas, à la diffusion de l’épisode ultime, le jeune homme élimine les deux finalistes Stephanelle et Riane. Puis elle repart célibataire.

Ainsi, dans une question-réponse, l’un de ses followers sur Instagram lui pose la question de savoir si elle vit désormais en Côte d’Ivoire. Riane répond par l’affirmation. Et elle compte bien y rester.

Riane a expliqué qu’elle reste définitivement à Abidjan. La finaliste au cours de la téléréalité, dit qu’elle a vécu toute sa vie en France. Elle a des projets de revenir s’installer en Afrique, mais pas si tôt. Cependant, sa décision semble un peu précipitée. Riane, cherche-t-elle un moyen de se rapprocher un peu plus de Joe Williams ou a-t-elle eu une bonne proposition concernant le travail en Côte d’ivoire ?

Certains internautes pensent qu’elle y reste pour être plus proche d’un ami de Joël Williams.

‘’C’est pour l’ami de joël Williams qu’elle reste. Mince, je comprends maintenant la petite crise de jalousie de Joël pendant le tournage’’ a affirmé une internaute.

D'autres sont juste heureux que leurs préférés de l’émission The Bachelor s’installe en Côte d’Ivoire « Ma préféré, une Ivoirienne de plus. Welcome en Côte d’Ivoire que du bonheur», ont exprimé ses fans à l’endroit de Riane.

C’est clair qu’elle compte désormais rester en Côte d’Ivoire, mais les raisons sont encore méconnues. Elle promet partager son quotidien à ses followers.

Rita Sorgho www.Afrique-sur7.ci