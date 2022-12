Agboville : Le ministère de l’Emploi distingue 10 agents de santé

Dix employés de la pharmacie du Château d'Agboville ont reçu le mercredi 21 décembre 2022, la médaille d’argent après 15 années de service. Une cérémonie de décoration couplée au traditionnel arbre de Noël de cette officine médicale située en plein cœur de la capitale de la région de l'Agneby-Tiassa.

Agboville : La pharmacie du Château célèbre ses travailleurs

« Distingués récipiendaires, nous sommes ici ce matin pour célébrer le travail. Surtout, le travail bien fait de toute une génération qui, aujourd’hui, a permis de hisser la Côte d’Ivoire parmi les pays les plus importants de toute l’Afrique subsaharienne. C’est pourquoi, à travers cette cérémonie de distinction, il plait à l’État de Côte d’Ivoire de marquer une pause pour saluer tous les acteurs impliqués dans son développement économique et social. Notamment, les chefs d’entreprises sans qui, l’on ne peut évoquer la question de la création de richesse et d’emploi durable », a indiqué Ébénézer Ago, représentant le ministre de l’Emploi et de la Protection sociale, Me Adama Kamara.

Cette cérémonie, à en croire l’inspecteur général de l’Emploi et de la Protection sociale, s’inscrit dans la vision du chef de l’État, Alassane Ouattara, qui met un point d’honneur à ce que chaque travailleur puisse bénéficier décemment du fruit de son travail.

« Le domaine pharmaceutique est hautement stratégique dans la mise en œuvre efficace de la Couverture maladie universelle que promeut l’État de Côte d’Ivoire. C’est pourquoi, l’appui de l’État et sa présence à vos côtés, est une belle occasion de reconnaissance à l’égard de vos collaborateurs qui vous accompagnent quotidiennement dans votre quête de l’amélioration du bien-être sanitaire des populations d’Agboville. Et cela doit sonner comme un encouragement en vous amenant à vous appliquer davantage dans la vision du gouvernement ivoirien de faire de la Côte d’Ivoire un hub médical », a confié Ébénézer Ago, en présence du sous-préfet central d'Agboville, Djê Adjo Séraphine, et de l’épouse de Michel Gbagbo, député de Yopougon.

« Dr Djama Albert, en vous décernant cette médaille d’honneur du travail, c’est la République de Côte d’Ivoire, reconnaissante, qui loue votre mérite et vous félicite pour votre contribution durant des années d’activités à l’effet du progrès de notre beau pays. Honneur à vous qui avez consacré une grande partie de votre vie à élever le niveau de productivité et de compétitive de notre pays dans tous les domaines dont celui de la santé, qui est le vôtre. Merci infiniment pour votre contribution active qui a permis de réaliser d’importants acquis depuis l’ouverture de cette pharmacie en 2007. Aujourd’hui, vous pouvez être fiers de vous. Soyez des modèles, car si la distinction est la récompense des actes que vous avez posés, elle se veut aussi une source de motivation pour vos collègues d’Agboville et pour la jeunesse en particulier. Sachez également que cette distinction confère une grande responsabilité vis-à-vis de vos contemporains, car elle est un encouragement à mieux faire. C’est pourquoi, vous devez continuer à vous investir corps et âme dans le travail afin que l’émergence si chère à la Côte d’Ivoire ne soit pas qu’un vœu pieux mais une réalité », a exhorté l’émissaire du ministre Adama Kamara.

Responsable de la pharmacie du Château d'Agboville, Dr Albert Djama a, au nom des récipiendaires, exprimé toute sa gratitude à l’endroit du ministère de l’Emploi et de celui de la Santé pour leur appui constant.

« Nous tenons à dire merci au président de la République et à son gouvernement, particulièrement aux ministères de l’Emploi et de la Santé pour leur soutien. Merci aussi à la pharmacie de m’avoir honoré. Chers collaborateurs, cette distinction nous engage à faire plus pour répondre au mieux aux attentes sans cesse croissantes des populations », a-t-il soutenu.

En marge de la cérémonie de décoration, les 30 employés de l’officine dont 2 stagiaires, des chefs de services de l'administration publique locale et des personnalités ont reçu, chacun, d’importants dons en vivres et non vivres. Le tout, dans une belle ambiance soutenue par des prestations artistiques.

Tizié TO Bi

Correspondant régional