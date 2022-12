Célébration de 5 ans d'existence : le MJJI dans une nouvelle dimension

Le tabernacle du Mouvement J'aime Jésus-Christ International (MJJI), situé à Assouindé Village, à 84,8 km d'Abidjan et 18 km d'Assinie, a connu une ambiance exceptionnelle ce dimanche 18 décembre 2022. Et pour cause, ce ministère fondé par l'évangéliste David Amontchi célébrait avec son cinquième anniversaire.

Ce qui s'est passé le 18 décembre dernier à l'Église MJJI d'Assouindé

Ouverte le 7 décembre 2018, c'est le 18 décembre de la même année que le Mouvement J'aime Jésus-Christ International (MJJI) démarre officiellement ses activités au coeur d'Assouindé, un village du Sud-Comoé fort prisé pour ses belles plages.

Ce 18 décembre 2022, cela fait 5 ans qu'il a plu à Dieu d'envoyer sa lumière et sa parole dans ce village grâce à son élu, l'évangéliste David Amontchi Ebagnini. Lancé avec cinq pionniers et baptisé "En bas d' hangar" avant" Église sans nom", le MJJI qui prend sa source à "Winners Chapel", a réussi à résister aux tempêtes et aux orages pour se développer et s'implanter durablement à Assouindé, Assinie et toute la périphérie.

"Le Mouvement J'aime Jésus-Christ International est une vision que j'ai reçue au Nigeria en 2010. Pendant 30 jours de jeûne, je cherchais la face de Dieu. Et je lisais le livre intitulé " "Évangélisation par le feu" de notre papa l'évangéliste Reinhard BONNKE. Dans ce livre, j'ai reçu la passion des âmes. La passion de la poursuite des âmes était née à travers la lecture de ce livre. Je ressentais la douleur des brébis égarées. Notre appel répond à un manque d'ouvriers dans la plantation de Dieu Mathieu 9:36-38 ,28:19", explique le fondateur l'évangéliste David Amontchi dans sa prédication.

Àprès le Nigéria, cap sur la Zambie, le Libéria et enfin la Côte d'Ivoire son pays natal. Et après un jeûne de 21 jours observé à partir du 27 janvier 2016 à la plage de Modeste, le fondateur du MJJI, reçoit la voix du Seigneur qui l'invite à repandre sa parole afin de gagner des âmes selon Mathieu 28 :19 et Marc 16:20.

Réagissant sur les cinq ans d'existence, l'évangéliste David Amontchi a affiché sa joie de voir le nom de Jésus-Christ glorifié. " Durant ces 5 ans, nous avons fait face à des adversités de tout ordre. Mais au final ,nous sommes très heureux, car beaucoup d'âmes ont été gagnées à Jésus-Christ, des personnes se sont réconciliées avec le Seigneur. Et aujourd'hui, nous sommes à 200 membres, nous voulons bénir le nom du Seigneur parce que des âmes sont sauvées, selon jean 3:16", s'est-il réjoui avant de poursuivre avec les futurs challenges.

"Nous allons travailler afin qu'il y ait davantage d'âmes gagnées à Jésus-Christ et qu'il y ait beaucoup plus de représentations du MJJI dans la région et en Côte d'Ivoire. Nous étions bébé et maintenant à 5 ans, nous avons grandi. Nous allons donc franchir un autre cap et entrer dans une nouvelle dimension avec JÉSUS-CHRIST", a-t-il dit.

Le culte d'actions de grâce clôturant les festivités des 5 ans d'existence du MJJI a eu plusieurs articulations. La première a été la tranche des témoignages poignants de certains pionniers et membres du ministère. Le puissant message du père dans la foi l'évangéliste David Amontchi, les actions de grâce et la coupure du gâteau ont été les autres points culminants.

Il faut souligner aussi les préstations des enfants de l'ecodim et les différents peuples du MJJI. Les chantres SK Ben de Sion et NASCO de Jésus ont offert un cachet singulier à cet anniversaire grâce à des prestations magistrales.

Le samedi 17 décembre, le tapis rouge a été déroulé aux activités sportives. Les deux équipes de Sodepalm se sont adjugées les trophées devant celles d'Assouindé village. Depuis le mardi dernier, les festivités commémorant les 5 ans du MJJI ont été lancées. C'est ivres de joie et richement bénis que les nombreux fidèles, sont repartis.