Ramses de Kimon fait chevalier dans l'ordre du Mérite de la Culture par la ministre Françoise Remarck au nom du président de la République Alassane Ouattara. C’était le jeudi 22 décembre à l’esplanade du Palais de la culture de Treichville lors de son concert.

Ramses de Kimon a offert un spectacle ‘’Up rising’’

La ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarck, était à l'esplanade du Palais de la culture d'Abidjan pour le concert du le Pharaon de la lagune Ebrié. En reconnaissance de sa très forte contribution à l’essor du patrimoine musical ivoirien, au nom du président de la République, Alassane OUATTARA, l'auteur du tube "Up Rising", Ramsès de KIMON, a été élevé au rang de chevalier dans l'ordre du Mérite Culturel par la ministre Françoise Remarck.

L'émotion se lisait dans les yeux de l’artiste-chanteur. Cette distinction a été saluée par le nombreux public qui s'est déplacé pour voir le "Pharaon" sur scène, après de nombreuses années aux États-Unis.

"Merci d'être revenu et pour ce que vous avez fait et continuez de faire", a dit Françoise Remarck. "Je suis très ému ! Au nom de tous mes amis (dont des anciens de l'orchestre de l'OUA), je voudrais remercier le résident de la République, Alassane Ouattara pour cette distinction. C'est l'une des plus grosses surprises de ma vie que vous voys déplaciez pour moi Madame la Ministre. Celà n'arrive pas souvent. Je suis pour la paix, car sans la paix, il n'y a pas de développement’’, a-t-il exprimé.

C’est sur ces mots que "Djidji-Nandjui" a livré un spectacle de ‘’fou’’ à son public. Ses mélomanes ont eu le droit de bouger au rythme de ses grands titres, RAMSES DE KIMON a bouclé le show avec sa chanson à succès ‘’Up Rising’’.

Mariam Ouattara : afrique-sur7.ci