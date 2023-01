Décès de Paul Akoto Yao : L'école ivoirienne perd un grand nom

Paul Akoto Yao, homme politique ivoirien est décédé, à l'âge de 85 ans, apprend Afrique-sur7.ci ce mardi 17 janvier. L'homme a marqué la vie politique de la Côte d'Ivoire.

Décès d'un ancien ministre de l’Éducation nationale de Côte d’Ivoire - Paul Akoto Yao

Originaire de Sakassou, au centre de la Côte d’Ivoire, cet ancien ancien élève de l'École normale supérieure de Saint-Cloud a été le premier agrégé de biologie ivoirien. Il était écrivain, ancien vice-président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire et membre du Conseil exécutif de l’UNESCO

Professeur agrégé de sciences naturelles à l'Ecole normale supérieure d'Abidjan et conseiller technique du ministre de l'Éducation nationale, Paul Akoto Yao a été ministre de l'Éducation nationale entre 1971 et 1983, sous le régime de feu Félix Houphouët-Boigny.

La rigueur et la qualité de la formation ont été sa marque de fabrique. Il a su élégamment donner à l’école ivoirienne ses lettres de noblesse dans les années 1970 et début 1980. Paul Akoto Yao a contribué à faire de la Côte d’Ivoire une référence en matière de formation et d’éducation.

Directeur général de l'enseignement, l'ancien ministre a longtemps été membre du bureau politique du PDCI-RDA depuis 1970. Ambassadeur de Côte d’Ivoire en Afrique du Sud de 1994 à 1998, cet enseignant de l’École normale supérieure (ENS), qui a fait l’école primaire à Béoumi, a été également député de Sakassou de 1985 à 1995.