Côte d'Ivoire-Élections locales : Le PDCI dévoile bientôt la liste de ses candidats

En Côte d’Ivoire, les élections régionales et municipales auront lieu respectivement en octobre et novembre 2023. Le PDCI (Parti démocratique de Côte d’Ivoire), n’a pas encore dévoilé la liste de ses candidats. Cela ne saurait tarder, selon Aby Raoul, le maire de la commune de Marcory.

Côte d’Ivoire : Des maires PDCI en visite chez Henri Konan Bédié

Les partis politiques ivoiriens affûtent leurs armes en attendant les élections régionales et municipales prévues pour octobre et novembre 2023. Le PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire) de Laurent Gbagbo, le RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) d’Alassane Ouattara, le FPI (Front populaire ivoirien) sont déjà en ordre de bataille.

De son côté, le PDCI-RDA se prépare à ces échéances électorales sous la houlette d’Henri Konan Bédié. On apprend auprès de nos confrères d’Africanewsquick qu’une délégation de maires issus du plus vieux parti politique ivoirien à échangé avec le "Sphinx" de Daoukro le mardi 10 janvier 2023 à Daoukro.

Aby Raoul, le maire de la commune de Marcory, qui a conduit la délégation, a situé le cadre de la rencontre avec l’ancien président ivoirien. "Comme chaque nouvelle année, nous sommes venus présenter nos meilleurs vœux à notre président, notre référant politique et prendre des conseils auprès de lui puis échanger sur l’actualité politique pour avoir des idées et recevoir ses instructions pour nos actions sur le terrain", a dit l’élu municipal.

À propos de la liste des candidats du PDCI pour les futures élections municipales et régionales, Aby Raoul s’est voulu rassurant. "Le président Henri Konan Bédié nous a encouragés à continuer de travailler sur le terrain et que très rapidement le Pdci va publier ses candidatures", a-t-il dit.

Il faut noter que Jean-Marc Yacé, maire de la commune de Cocody, Emmou Sylvestre, premier magistrat de Port-Bouët et Jacques Ehouo, maire de la commune du Plateau, était aux côtés d’Aby Raoul.