Titrologie : Grosse bagarre entre cadres RHDP, Bédié lance un message

Le RHDP est en proie à de grosses bagarres. C'est ce que révèle la titrologie du mardi 27 décembre 2022. La revue de presse ivoirienne montre aussi qu'Henri Konan Bédié a adressé un message aux Ivoiriens à l'occasion de la célébration de la fête de Noël.

Titrologie : Le message poignant de Bédié aux Ivoiriens

Selon Le Jour Plus, à l'approche des municipales 2023, le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) subit de grosses bagarres de cadres à Daloa, Touba, Fresco et Attécoubé. Le journal met en lumière les "correspondances adressées au parti qui disent tout".

Pendant ce temps, Hubert Oulaye prévient contre toute forme de tricherie lors des élections à Sinfra. "On ne laissera pas la tricherie nous arracher notre victoire en 2023", a prévenu le président exécutif du PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire) de Laurent Gbagbo. De l'autre côté, le PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire) "attend ses candidats pour aux élections municipales et régionales", nous apprend Dernière Heure Monde.

Dans la titrologie de ce mardi 27 décembre 2022, Konaté Sidiki, député RHDP de Man, fait savoir à la Une de Le Nouveau Réveil que l'opposition ivoirienne a les moyens d'éjecter le RHDP du pouvoir. Pour sa part, Le Bélier Intrépide revient sur le message poignant d'Henri Konan Bédié sur la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire.