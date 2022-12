Côte d'Ivoire : Bouaké Fofana en visite de travail à Attécoubé

À Attécoubé, une commune populaire du District d'Abidjan, plusieurs quartiers font face à des défis d’assainissement que le ministre Bouaké Fofana se donne les moyens de relever.

Les populations d' Attécoubé exhortées à se procurer les compteur SODECI fixés à 10 000 FCFA au lieu de 167 000 FCFA

En visite de travail le vendredi 23 décembre 2022 dans la commune d’Attecoubé, dans le cadre du projet APTF (Amélioration des performances techniques et financières du secteur de l’eau potable), le ministre de l’Hydraulique, de l’Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana, a offert, au nom du gouvernement, 2500 branchements sociaux aux populations de 5 sous-quartiers. Ce sont : Santé 3 Dendé, Kouroubougo, Boussangabougou, Santé pharmacie Marché et Neymantoulaye.

Il a annoncé que bientôt le code de l’Assainissement et le code de la Salubrité entreront en vigueur. Ces instruments légaux aideront l’État à lutter contre l’insalubrité à travers des mesures coercitives.

Le ministre Bouaké Fofana a également mis à profit cette visite pour s’enquérir de l’effectivité de la disponibilité de l’eau potable dans les robinets des ménages déjà raccordés. Il a exhorté les populations à se faire enregistrer dans les stands de la Société de distribution d’eau de Côte d’Ivoire (SODECI) pour s’abonner au compteur d’eau en s’acquittant des frais de branchement fixés à 10 000 F CFA au lieu de 167 000 F CFA.

Les populations, par la voix de leur porte-parole, l’Imam Diaby Almamy, président de l’ONG Nouvelle vision contre la pauvreté (NVCP), ont exprimé leur joie de recevoir ces 2 500 branchements sociaux qui vont leur permettre d’avoir de l’eau potable. Elles ont également demandé au Ministre Bouaké Fofana de nouveaux branchements afin de permettre à d’autres sous quartiers d’Attécoubé d’être raccordés au réseau d’eau Potable.