Bouaké-Noël de l'Excellence : Les meilleurs élèves distingués

Comme il le fait depuis de nombreuses années, le ministre Amadou Koné a encore "gâté" les enfants de Bouaké. En effet, dans le cadre des festivités de fin d’année notamment Noël 2022, le ministre ivoirien des Transports et député de Bouaké commune, a primé 69 meilleurs élèves des DREN 1 et 2 et offert plus de 3 000 cadeaux aux populations. C’était au cours de la célébration de la 3e édition de Noël d’excellence, le vendredi 23 décembre 2022 au complexe Jacques Aka.

Noël 2022 à Bouaké : festif, éducatif et sportif

Vivre la joie de Noël et prôner l’Excellence en primant les meilleurs élèves, tel est l’objectif de « Noël d’Excellence à Bouaké », organisé chaque année par le ministre Amadou Koné.

Pour cette 3e édition, ce sont 69 élèves issus des Directions régionales de l’éducation nationale ( DREN 1 et 2) de Bouaké qui ont passé avec brio les examens et concours d’entrée en 6e, du BEPC et Baccalauréat, qui ont reçu de la part du ministre Amadou Koné, des tableaux d’honneurs, vélos, livres, ordinateurs et de l’argent.

« C’est une initiative à la fois festive et éducative. Pour dire qu’on peut apprendre en s’amusant. En plus des meilleurs élèves au CEPE, BEPC et BAC, nous avons ajouté les élèves d’autres classes qui ont bien travaillé au 1er trimestre 2022 », a fait savoir Kady Diallo, présidente du comité d’organisation.

Pour sa part, Madame Fanta Ouattara, 6e adjoint au maire, représentant le ministre Amadou Koné, a exprimé sa satisfaction et remercié le député de Bouaké commune pour toutes ses actions en faveur de la population.

Enfin c’est sur une note sportive que la célébration de la nativité de cette année a pris fin.

Le tournoi de football organisé à l’occasion et dont la finale a opposé les quartiers Dar-Salam et Nimbo s’est soldé par la victoire de Dar-Salam.

Sercom Amadou Koné