Agboville : La DREN satisfaite de la lutte contre les congés anticipés

Le directeur régional de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation d'Agboville(DRENA), Antoinette Péné N’Goran a félicité, le vendredi 23 décembre 2022, les élèves pour avoir respecté la date de départ en congés de Noël.

La DREN d'Agboville félicite les élèves pour avoir tourné le dos aux congés anticipés

« Nous sommes parmi vous ce matin pour participer symboliquement aux activités de la vie scolaire, qui se déroulent dans l’ensemble des établissements scolaires avant le départ en congés de Noël. Nous sommes heureux d’être là parce que depuis des années, nous n’avions pas cette opportunité. Je remercie monsieur le proviseur et l’ensemble de ses collaborateurs de nous avoir convié à cette fête de retrouvailles, de célébration, de démonstration des compétences des enfants. C’est donc, une satisfaction pour nous dans la mesure où le combat contre le départ en congés anticipés a été gagné à 99,99 %. C’est pourquoi, je voudrais féliciter du haut de cette tribune tous les chefs d’établissements de la direction régionale, en particulier les élèves afin que ces congés anticipés ne prennent pas le pas sur nos programmes », a-t-elle confié, en présence du proviseur du Lycée moderne 2 d’Agboville, Gbané Coucou Ali, des encadreurs, enseignants et des parents d’élèves.

La lutte contre les congés anticipés, selon Antoinette Péné N’Goran, a été une affaire d’État, car de nombreux ministres, ainsi que les autorités administratives et politiques étaient dans les écoles pour la sensibilisation. « Si vous n’êtes pas bien formés vous ne serez pas de bons citoyens. On vous aime et on veut que vous réussissiez et c’est pourquoi, ces décisions sont prises afin de vous aider à réussir. L’organisation de la semaine du civisme est une commande de l’État de Côte d’Ivoire à travers le ministère de l’Éducation nationale et je pense qu’au Lycée moderne 2 d’Agboville, ça été appliqué. Vous avez enseigné aux enfants ce qu’il faut : être disciplinés, le respect de l’environnement, le respect des autorités et le respect des encadreurs. C’est très important parce que c’est de la discipline qu’on réussit. Celui qui n’est pas discipliné ne réussit pas parce qu’il est rejeté par la société », a insisté la première responsable de l’Éducation nationale à Agboville, avant d’exhorter ceux qui trainent les pas à se mettre à jour durant les congés de Noël.

Bien avant, Gohi Kouablé Alain, président du comité d’organisation, a donné le sens de la journée. « L’objectif des activités socio-éducatives et sportives est de susciter chez l’élève un sentiment d’appartenance à l’école tout en luttant contre le phénomène des congés anticipés. Votre présence ce jour, vient une fois de plus montrer votre indéfectible soutien dans notre mission qui est de créer de meilleures conditions d’apprentissage à nos enfants puis de former des citoyens responsables pour une école de qualité. Merci pour votre présence, car c’est avec une communauté éducative unie et harmonieuse que, l’école ivoirienne respectueuse des valeurs civiques pourra redorer son blason », a souligné l’inspecteur d’éducation.

Les meilleurs élèves de la 6e à la terminale ont reçu des tableaux d’honneur et des kits scolaires. Les Miss mathématiques au premier et second cycle, ainsi que les vainqueurs au football, au théâtre et au concours de dessin, sont repartis avec des prix et des enveloppes.

Notons que, la "Semaine d’actions civiques" se déroule depuis 2018, durant la dernière semaine avant le départ en congés scolaires. Elle est meublée d’activités pédagogiques, socio-éducatives et sportives.

Tizié TO Bi

Correspondant régional