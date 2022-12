Côte d'Ivoire-Municipales à Massala : Kader Fofana, candidat

Les élections municipales et régionales en Côte d'Ivoire sont annoncées pour octobre 2023. Les futurs candidats s'activent pour retenir l'adhésion de leur formation politique. Ce lundi 26 décembre 2022, au Palm Club Abidjan, Kader Fofana a annoncé son ambition d'être le candidat RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) pour les élections municipales, à Massala.

Kader Fofana, candidat à la candidature RHDP à Massala

"J’ai décidé de me présenter à vos suffrages pour apporter un changement à Massala avec vous et pour vous. C’est pour moi l’occasion de vous dire l’honneur et tout le plaisir que j'aurai de travailler chaque jour à vos côtés pour améliorer votre qualité de vie, vous redonner la fierté d’être Massalais et permettre à notre ville de se développer harmonieusement", a annoncé Kader Fofana à l'entame de sa déclaration.

Grand militant du RHDP, Kader Fofana se présente comme un homme qui a la maitrise du terrain et qui connaît les difficultés des populations de Massala, localité située dans le département de Séguela.

"En homme de bon sens et de terrain, je vais considérer tous les sujets comme étant aussi importants les uns que les autres. Les difficultés que vous rencontrez au quotidien, qu’il s’agisse de la propreté de nos rues, de l’état de la voirie ou des incivilités, nous appliquerons au même titre que les grands chantiers." a t-il rassuré.

Poursuivant, il a dévoilé quelques lignes de son programme, gardant le cap qui met Massala en mouvement et améliore la qualité de vie de ses populations.

"Nous renforcerons davantage notre lutte pour la sécurité et redoublerons d’efforts pour l’emploi et le dynamisme de nos commerces. Nous faciliterons le quotidien des familles et améliorerons notre offre de santé. Personnaliserons encore plus nos actions pour qu’elles s’adaptent à chacune et chacun d’entre vous, celles et ceux qui réussissent, comme celles et ceux qui souffrent.

Puis Kader Fofana d'ajouter : "Nous prendrons à bras le corps les défis liés au changement climatique, à l’éducation de nos enfants et à la ville intelligente de demain. Nous continuerons à nous rassembler autour de grands événements festifs, de notre patrimoine et de tout ce qui fait notre fierté d’être de Massala."

Se disant optimiste, au regard de son implication pour le parti, Kader Fofana se dit prêt pour la victoire du RHDP à Massala et invite la commission d'arbitrage du parti à être juste et transparent dans le choix des candidats pour les municipales 2023.

Infos : Nicaise B.