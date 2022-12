Côte d'Ivoire : Un cadre offre une boucherie ultramoderne à la ville de Kouto 

Fermée depuis quelques semaines pour des travaux de réhabilitation, la boucherie de la ville de Kouto, dans le nord de la Côte d’Ivoire, a été inaugurée, vendredi 23 décembre 2022, en présence des autorités administratives, politiques, coutumières et religieuses.

Kouto: Le préfet Gnamou Angoran Pierre félicite Yamoussa Coulibaly pour la réhabilitation de la boucherie

"L'ancienne boucherie était une poubelle. C'est pour cela que j'ai ordonné sa fermeture. Aujourd'hui, grâce à Yamoussa Coulibaly, nous avons une boucherie digne de ce nom. Je vous invite à entretenir et à prendre soin de ce local. Dès demain, tout le monde pourra se procurer de la viande ici. Kouto a, désormais, une boucherie. En la réhabilitant, Yamoussa Coulibaly vous a donné l'eau et le courant, mais ce n'est pas lui qui viendra payer les factures", a prévenu Gnamou Angoran Pierre, préfet du département de Kouto.

Moins de trois mois après le lancement des travaux de réhabilitation, Yamoussa Coulibaly, le PDG de Challenge Immobilier International (Chim-inter), a tenu son engagement à offrir un cadre d'approvisionnement en viande répondant aux normes sanitaires, à ses frères et sœurs du département de Kouto. Brasseurs d'air, éclairage, lavabos, carreaux vitrifiés, fenêtres coulissantes, portes en aciers et porte-manteaux... Bref, tout y est pour permettre aux bouchers, de travailler dans de meilleures conditions.

"Avant, nous travaillions dans des conditions très difficiles. La boucherie n'était pas salubre. Avec tout ce qui a été fait par le PDG de Chim-Inter, nous pouvons, désormais, travailler dans des conditions de salubrité optimale. Toute chose qui va permettre à la population de Kouto de consommer de la viande de très bonne qualité. Nous nous engageons, auprès du préfet du département de Kouto et du donateur, à faire bon usage et à prendre soin de la boucherie qui nous est offerte, aujourd'hui", a rassuré le Directeur départemental des Ressources animales et halieutiques de Kouto, Soro Mamadou.

Au nom de son entreprise, Yamoussa Coulibaly a réitéré son engagement à accompagner l'État dans sa mission d'apporter le progrès aux populations. "Chim-inter est une entreprise citoyenne. Nous nous sommes engagés à appuyer toutes les actions du président Alassane Ouattara partout en Côte d'Ivoire et ailleurs dans le monde. Nous étions très heureux de réhabiliter la boucherie parce qu'on nous donnait, enfin, l'occasion de faire quelque chose pour Kouto, pour démontrer que nous aimons notre terre. Nous serons toujours là pour accompagner le préfet et toutes les autorités étatiques dans le développement de notre département", a promis le donateur.