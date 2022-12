Noël 2022 : Le ministère de la Solidarité cadeaute enfants et familles à MICAO

Le ministère de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté a offert un arbre de Noël à plus de 200 enfants et fait des dons en vivre à 100 ménages vulnérables à MICAO. C'était le vendredi 23 Décembre à l’école primaire Dominique Ouattara de Yopougon.

Arbre de Noël 2022 : 200 enfants et familles de MICAO passent la fête dans la joie grâce au ministère de la Solidarité

La cérémonie, riche en couleurs et en émotion, organisée par le ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, a été présidée par la directrice de cabinet, Mme Paule Marlène Dogbo. L’objectif était de permettre à un maximum d’enfants et de familles de passer la fête de Noël dans la joie.

Dans son allocution, Mme Paule Marlène DOGBO a traduit toute la joie et l'interêt la ministre de la Solidarité Belmonde Dogo, qui l’a dépêchée à l’effet de la représenter et partager ces moments de joie avec les populations Micao.

« Voyant les difficultés auxquelles certaines familles sont confrontées, madame la ministre n'a pas souhaité que cette année les familles de MICAO soient dans l’angoisse, mais que ces familles puissent partager et ressentir les effets de Noël » a-t-elle indiqué.

« Elle a initié cet arbre de Noël pour permettre à 200 enfants d’avoir des cadeaux et à 100 ménages vulnérables de fêter dignement», a ajouté la directrice de cabinet.

Au nom de madame la ministre, Paule Marlène Dogbo a souligné que l’organisation de cet arbre de Noël est le lieu pour Myss Belmonde Dogo de traduire dans les faits la promotion de la solidarité qui est le socle de notre société.

« Malgré notre état de vulnérabilité, la possibilité nous est donné à chacun de célébrer la Noël au quotidien. Nous avons un sourire, une oreille attentive, un soutien physique à donner. Faisons de notre quotidien une fête de Noël perpétuelle», a-t-elle exhorté les familles.

Elle a profité de l’occasion pour inviter les enfants à redoubler d’ardeur au travail, à être disciplinés à l’école et à la maison afin de réussir pour que dans quelques années, ils puissent apporter des cadeaux aux autres enfants.

Saluant cette belle initiative, le prédisent du comité de développement du quartier Gbedjanto, Dr. Youan Pascal, au nom de la mairie de Yopougon, a remercié et s’est réjoui de l'assistance continue du gouvernement aux enfants et aux famille vulnérables.

« Cette fête est un moment attendu par toutes les familles vulnérables et le chef de l’Etat a bien voulu que madame la ministre puisse faire ses dons aux population de MICAO. C’est une belle occasion en sachant que demain c’est la fête de Noël et aujourd’hui c’est Noël avant l’heure pour ces enfants. Nous voulons dire merci à madame la ministre de nous avoir permis de réaliser ce que nous ne pouvons faire en tout temps et tout lieu. » a-t-il expliqué

Mme Koné, présidente des femmes de MICAO s’est chargée de dire un grand merci à madame la ministre pour ce geste qui restera graver à jamais dans l'histoire du quartier MICAO de Yopougon.

« C'est une première pour notre quartier. Le fait que vous veniez jusqu'à nous, représente un acte de charité et d'amour, cela nous fait chaud au cœur » s’est elle exprimé.

Poursuivant, elle a demandé la relance du projet filet sociaux productifs de Côte d'Ivoire qui a permis aux femmes de MICAO de se prendre en charge.