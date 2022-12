Mercato-Barça : Lionel Messi tient le destin de Sergio Busquets

Lionel Messi est toujours en vacances en Argentine depuis son sacre au Qatar à la Coupe du monde 2022. Sous les couleurs du PSG, le capitaine de l’Albicéleste continue d’influencer les décisions de son ancien club selon le média catalan, Mundo Deportivo.

Barcelone : Il n’y aura pas de départ pour Sergio Busquets si Lionel Messi prolonge avec le PSG

Il y a environ deux semaines, la presse française s’est enflammée au sujet l’ancien capitaine du FC Barcelone. Selon certains médias, l’attaquant parisien devrait prolonger dans quelques jours avec son club actuel. Chose qui pourrait impacter le départ de Sergio Busquets vers le club italien, FC Floride. En effet, le capitaine Blaugrana, ne pourra s’envoler pour Miami à une seule condition : le retour de Lionel Messi tant souhaité par les Espagnols depuis le début de la saison.

Au cas contraire, le milieu de terrain barcelonais, devra ralentir son rêve de quitter ses coéquipiers et atterrir en terre italienne. Une discussion qui aurait eu lieu entre Busquets et son entraineur. Sergio Busquets reste une pièce maitresse voire irremplaçable dans la quête de titres pour son entraineur Xavi Hernandez, par ailleurs ancien coéquipier, à en croire le média espagnol.

Alors, si Lionel Messi prolonge vraiment dès janvier avec le club parisien, Busquets sera obligé d’attendre encore plus, et partir peut-être jusqu’en 2024 pour sa nouvelle aventure. Pour ce faire, l’international espagnol devra prier pour le retour de son ancien capitaine, tout en espérant un divorce imaginaire entre Messi et son nouveau club.

Ainsi, même l’ensemble des Catalans souhaite un retour de leur ancienne star sans la moindre hésitation, la pression devient plus forte pour leur actuel capitaine.

Yahafe Ouattara : www.afrique-sur7.ci