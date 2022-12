Serey Dié déçu, Bonigo veut calmer le jeu : Ce qu'il a fait

La sortie du boss du label Schama Prod, Serey Dié Geoffroy sur ses rapports avec Bonigo fait l’actualité sur les réseaux sociaux depuis hier, mercredi 28 décembre. Bonigo veut calmer le jeu et témoigner sa reconnaissance.

Bonigo répond à Serey Dié : ‘’je ne suis pas une personne ingrate…’’

Invitée à l’émission Showbuzz diffusée le mardi 29 novembre 2022 sur NCI, Josey, a révélé que des artistes assez importants du label Schama Prod ont décidé de claquer la porte, notamment l’artiste chanteur Bonigo.

Le père du mandigas sort de son silence et calme les ardeurs. ‘’Depuis bientôt 48h, beaucoup de choses se disent sur les réseaux sociaux suite à une déclaration du patron de mon ex-maison de production Schama Prod, relative à mon départ de cette structure. Depuis que nous avons cessé notre collaboration, je fais profil bas, évitant d’en parler. Et je n’en parlerai pas. Je veux garder de bons rapports avec mes anciens patrons. Après le travail ce n’est pas la guerre’’, a-t-il déclaré.

Le chanteur ivoirien a aussi ajouté qu’il est un collaborateur qui restera toujours fidèle et reconnaissant par rapport aux acquis que la maison de production Shama lui a accordés. ‘’Je voudrais vous rassurer que je ne suis pas une personne ingrate encore moins mauvaise comme je le lis dans certains commentaires. Les personnes qui me connaissent pourront en témoigner. Je serai reconnaissant à Schama Prod qui a accepté la collaboration avec moi et je dis merci à toute leur équipe. Nous avons enregistré de superbes chansons que vous continuez d’aimer’’, a-t-il assuré.

À l’en croire, il ne souhaite pas rentrer dans les polémiques qui sont en train de se créer en ce moment. ‘’Notre contrat est arrivé à expiration et j’ai souhaité explorer de nouvelles opportunités qui s’offrent à moi’’.

‘’Il n’y a pas et il n’y aura jamais d’animosité entre le Boss de Schama Prod, Serey Dié et moi. Je veux rentrer dans la nouvelle année avec des ondes positives et de nouveaux objectifs à atteindre. (…) Nous sommes en train de travailler sur l’évolution du Madinga pour le rendre plus attrayant et évolutif pour toujours vous satisfaire’’, a-t-il projeté en exprimant ses vœux de très bonne et heureuse année 2023.

Mariam Ouattara : afrique-sur7.ci