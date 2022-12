Premier League : Erling Haaland casse tout avec Manchester City 

À peine arrivée en Premier League sous les ordres de Pep Guardiola, Erling Haaland ne veut rien laisser au passage en termes de records. L’ancien attaquant du Borussia Dortmund est un véritable cauchemar pour les défenseurs anglais, et pourrait ainsi aider ses coéquipiers à réaliser le grand rêve du club cette saison qui est, sans doute la League des champions.

Premier League : Erling Haaland se mesure aux plus grands attaquants

En 14 matches seulement, Erling Haaland a atteint la barre des 20 buts en Premier League. Une fierté pour le coéquipier de Kevin De Brune, car il devient ainsi le premier attaquant anglais à avoir atteint ce record en si peu de temps. Pour rappel, il s’agissait d’un vieux record détenu par l’ancien international anglais, Kevin Phillips depuis 1992. Et il avait a eu besoin de 21 matches pour atteindre un tel nombre de buts. Il était suivi par Andrew Cole, hauteur de 20 buts en 23 rencontres et Ruud Van Nistelrooy, Diego Costa et Tony Yeboah en 26 matches.

Mais, l’arrivée du Cyborg changera tout et restaurer ce record de 20 buts considéré, le plus rapide de l’histoire de la premier League. Pour rappel, Erling Haaland a inscrit un doublé face à West Ham, lors de sa première apparition sous les couleurs du club anglais. Un matche qui, lui aurait donné de la confiance et activé son instinct de buteur en Angleterre, après son passage incontestable en Bundesliga.

Lancé depuis lors, l’international norvégien ne veut plus s’arrêter. Il confirme matche après matche, soirée après soirée sans pause. Alors frustré de ne pas être au rendez-vous de la coupe du monde 2022 au Qatar, Erling Haaland a commencé à le faire payer cash aux adversaires anglais. « J’étais à la maison, énervé de ne pas jouer la coupe du monde. Regarder les autres marquer et donner la victoire à leurs équipes m’a frustré. Ça m’a motivé et j’ai encore plus faim maintenant », a expliqué le norvégien dans la soirée de ce mercredi 28 décembre, après son doublé face à Leeds (3-1).

Après chaque rencontre en premier League, l’on se demande, mais quand il s’arrêtera ? Comment le fait-il ? Une vraie machine à buts, confortablement installée en pointe de l’attaque Citizenne, son entraineur trouve qu’il peut encore mieux faire. « Ses statistiques sont exceptionnelles. Il est une formidable menace offensive, toujours au bon endroit au bon moment. Mais il peut encore faire mieux », a confié Pep Guardiola aux médias, relayé sur les pages Facebook officielles du foot.

L’attaquant norvégien venant du Borussia Dortmund s’est engagé cette saison avec Manchester City, pour un contrat de 5 ans, à hauteur de 75 millions d’euros selon Eurosport. Aujourd’hui, il est le meilleur buteur du championnat anglais avec 20 réalisations en 14 journées, devant Henry Kane qui en a 13 et I. Toney avec 11 buts. Cette saison, le nouvel attaquant des Citizens a déjà 26 buts en 20 matches et pourrait mieux que n’importe quel attaquant de l’histoire du championnat anglais.

Yahafe Ouattara : www.afrique-sur7.ci