Côte d'Ivoire : Comment Molaré a séduit Charles Blé Goudé

Le président du COJEP (Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples), Charles Blé Goudé, a rendu visite, ce jeudi, au boss du coupé décalé, Molaré.

Ce qui s'est passé entre Molaré et Charles Blé Goudé

Le boss du coupé décalé, Soumahoro Mauriféré alias Molaré, a reçu une importante visite ce jeudi 29 décembre 2022. Il a donné l'information via un post sur sa page Facebook.

''J’ai été honoré ce jour par la visite de mon cher frère et aîné Charles Blé Goudé en mes locaux à MGROUP. Il est venu me porter un message d’encouragement dans le cadre de nos activités culturelles . Dans une ambiance sympathique ( qui le caractérise ) nous nous sommes promis de nous revoir très vite '', tel est le message qui accompagnait une vidéo publiée par le PDG de Mgroup.

Une vidéo dans laquelle Charles Blé Goudé qui avait à ses côtés Bilé Didier et Molaré, expliquait la raison de sa visite.

''Je suis arrivé le 26 novembre, si les nombreux Ivoiriens qui ont été à la place CP1 sous la pluie, ont pu avoir du bon son, et ont pu constaté que le matériel était de qualité et à la hauteur de l'événement, c'est bien grâce à MGroup de notre frère, Molaré. C'est la première fois que je le vois en personne aujourd'hui, le doyen Bilé Didier lui a juste passé le téléphone, et je lui ai dit que je viens le 26 novembre, et il a dit président je vais t'accompagner, et il m'a accompagné même sous la pluie, je suis venu donc lui dire merci'', a soutenu Charles Blé Goudé.

'' Et aussi, je suis venu l'encourager pour son apport dans la promotion de la culture ivoirienne, il était un simple acteur, il a chanté pour nous, à un moment où les Ivoiriens étaient en détresse... de chanteur musicien à promoteur de la culture, je pense que c'est un pas... et avec ce que je viens de visiter comme locaux , je suis encore d'avantage fier de lui...et c'est la culture ivoirienne qui gagne'', a ajouté Blé Goudé.