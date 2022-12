Coupé décalé : Molaré fait une importante promesse à Vetcho Lolas

Le boss du coupé décalé, Soumahoro Mauriféré, alias Molaré, a envoyé un message à Vetcho Lolas. Va-t-il suivre l'exemple d'Asalfo qui a décidé d'accompagner Debordo Leekunfa ?

Molaré à Vetcho Lolas : ''Je serai à tes côtés en 2023''

Le lead vocal du groupe Magic System, et PDG du label Gaou Production, Asalfo, a décidé de tendre la main à Debordo Leekunfa. A travers sa maison de prod, il était le principal investisseur du giga concert d'Opah la nation qui a eu lieu le 25 décembre 2022 à l'esplanade du Palais de la culture de Treichville.

Asalfo a reconnu avoir eu un retour sur investissement après le concert de DebordoLeekunfa. Force est de reconnaître également qu'il s'agit d'une main tendue à l'ex-meilleur ami de feu DJ Arafat. Et tout porte à croire que la collaboration entre Asalfo et Debordo va continuer en cette année 2023.

'''Pleins d'applaudissements pour le vieux A'SALFO. Vieux Olympia on le fera fin 2023. Bientôt un album de 10 titres '' a annoncé Debordo.

Ce grand geste du Gaou Magicien à l'endroit de Debordo Leekunfa suscite de nombreuses réactions. De nombreux internautes ont invité certains leaders de la musique ivoirienne à donner leur coup de pouce à d'autres artistes talentueux dont la carrière peine à decoller.

Et le mons que l'on puisse dire, c'est que le boss du coupé décalé, Soumahoro Mauriféré, n'entend pas jouer la sourde oreille. Lui qui a envoyé un message assez spécial à Vetcho Lolas

'' Vetcho je vais finir la fin de l’année, on va parler et avancer. On se parle régulièrement ailleurs qu’ici et j’ai vu ta maturité. Je ne peux pas parler de changement, c’était toujours en toi . Tu n’es pas quelqu’un de mauvais depuis le temps que je te connais en 2002 j’ai eu plus de bons moments avec toi que tes quelques sorties malheureuses . Tes attitudes ont choqués des fois des gens . Mais nous sommes tous de simple humains donc ça arrive d’être dépassé par des problèmes qu’on traverse . Que Dieu nous aide, 2023 je serai à tes côtés ', a indiqué Molaré.