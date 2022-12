Concert raté de Wizkid à Abidjan : Abomé l’Éléphant crie sa colère

Invité sur la chaîne Ivoire Music Tv, le rappeur ivoirien Abomé l'Éléphant est revenu sur le fameux concert manqué de Wizkid à Abidjan. Il n’a pas manqué de crier sa colère.

Abomé l'Éléphant compare Dj Mix et Wizkid

Le célèbre artiste nigérian Wizkid, s'est retrouvé au cœur d'une vive polémique qui a enflammé les réseaux sociaux il y a quelques semaines. Attendu le dimanche 11 décembre 2022 à Abidjan pour un concert à Sofitel Hôtel Ivoire, le chanteur nigérian ne s'est pas présenté à cet événement. Alors que de nombreux spectateurs l'attendaient dans la salle, l'artiste était à Cotonou au Bénin pour un autre concert.

Ce jour là, Willy Dumbo très remonté, est monté sur le podium pour donner l'information au public, tout en crachant ses vérités.

'' Il ne faut plus qu'on se foute des Ivoiriens, vous ne pouvez pas payer des tickets 50 000 F CFA , 100 000 F CFA et 150 000 F CFA, et un individu pareil se fout de nous. Y'en a marre. S'il veut, qu'il reste là-bas, on s'en fout de lui (...) Croyez-moi, la salle a été payée, le jet privé a été payé, lui-même a été payé, on ne peut pas se foutre de nous(...) '', a lancé Willy Dumbo.

Trois semaines plus tard, l'affaire continue de susciter des réactions. Invité à l'émission Faha Faha diffusée sur Ivoire Music Tv, le jeune rappeur ivoirien Abomé l'Éléphant s'est prononcé sur le sujet.

''On dit que les artistes ivoiriens ne chantent pas, mais nous on a l'impression que ce qu'on chante dépasse le niveau de culture des Ivoiriens, dans la mesure où Wizkid peut même pas faire un live devant Dj Mix. Wizkid ne peut pas, il ne peut même pas s'amuser même'', a soutenu Abomé l'Éléphant.

''Nous on peut raper jusqu'à on va pomper sur scène, mais est ce qu'on va avoir ses sponsors ? Mais est-ce-que le public va se déplacer ? Sinon, nous sommes prêts à aller en guerre hein, mais les artistes étrangers ne font rien d'extraordinaire... nous dans nos sons, on chante toute notre gorge, mais on dit qu'on n'est pas performants...le seul problème, c'est le public ivoirien actuellement...'', a-t-il déploré.