Le journaliste André Silver Konan frappé par un terrible malheur

André Silver Konan vient d'être frappé par un terrible malheur. Une proche collaboratrice du patron de presse est décédée. La mauvaise nouvelle a été annoncée par le journaliste ivoirien.

André Silver Konan annonce le brusque décès d'une collaboratrice

Dans un message posté sur sa page Facebook dans la soirée de ce vendredi, le journaliste André Silver Konan a annoncé la brusque disparition d'une de ses collaboratrices.

'' C'est une fin d'année absolument tragique et dévastatrice pour moi. Ma complice de plusieurs années et fidèle collaboratrice Nina Bouabré nous a quittés brutalement cet après-midi à la clinique Sacré Cœur d'Abidjan. Elle était encore au bureau hier. Nina est notre infographe depuis la création de Afriksoir. Après la création de Ivoir'Hebdo, elle s'occupait de la relation clientèle. C'est son numéro que je donnais ici pour les abonnemnts. Nina Bouabré déborde d'imagination et d'abnégation au travail. Elle est la présidente du Réseau des femmes artisanes de Côte d’Ivoire (Refaci qui organise le Marché international des artisanes) et est une aspirante pasteure. Toutes mes condoléances à mes collaborateurs et collaboratrices. Yako à la famille Bouabré, au Refaci et à la MRI. Dieu te recoive dans Son royaume, Nina ! Je suis dévasté et n'ai plus de mots.'', a-t-il posté sur sa page Facebook.

Un message qui a bien évidemment suscitė la réaction de plusieurs internautes. '' Toutes nos condoléances à ses parents, amis et collègues, nos larmes sont pour elle ce soir, que le Seigneur la reçoive dans son royaume '', a commenté un follower de l'artiste quand un autre écrivait ceci : ''Zut ! Yako à vous ASK et toute votre équipe. Yako à la famille de la défunte. Paix à son âme. Courage à vous ASK. ''

La rédaction d’Afrique-sur7 présente ses sincères condoléances à André Silver Konan et son équipe.