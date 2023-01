CHAN 2022 : Battu d'entrée, le Ghana croit en sa chance

CHAN 2022 - Le sélectionneur du Ghana, Annor Walker, a déclaré que perdre le premier match dans une compétition n'est pas une chose nouvelle dans le domaine du football.

CHAN 2022-Les Malgaches renversent les Black Stars locaux pour leur premier match

Walker s'exprimait après la surprenante défaite 2-1 de son équipe face à Madagascar lors de leur premier match du Championnat d'Afrique des Nations, au stade Chahid Hamlaoui de Constantine, dimanche soir.

Deux buts malgaches signés Solomampionona Razafindranaivo et Olivier Randriatsiferana ont sonné la défaite des doubles finalistes du CHAN.

"Je pense que mes garçons ont déçu en première période et je prends cela comme une de ces choses qui arrivent dans le football. Nous étions bien préparés pour ce match, mais des erreurs mineures nous ont coûté le match. Ça arrive. Et ce même dans les plus grandes compétitions. Nous avons peut-être perdu, mais nous ne sommes certainement pas encore éliminés du tournoi", a déclaré un Walker un peu dépité.

Interrogé sur les points que son équipe devrait améliorer, le tacticien ghanéen a répondu qu'il devait encore analyser le match avec son équipe technique pour évaluer correctement ce qui n'a pas fonctionné.

"Madagascar a bien joué en première mi-temps, mais nous n'avons pas non plus eu notre rythme habituel. En dehors de cela, je n'ai rien vu de surprenant chez eux. Ils savent bien faire circuler le ballon, mais je crois que nous aurions pu faire mieux. Ce sont les choses que nous devons examiner et corriger avant notre prochain match, jeudi", a conclu le coach.

Les Black Galaxies affrontent le Soudan le 19 janvier à 20 h 00 GMT. Ils espèrent se racheter et obtenir un résultat qui leur permettra de rester en lice pour une place pour le prochain tour.