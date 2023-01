CHAN 2022 : Après la défaite, Idriss Diallo réconforte les Eléphants

Le président de la FIF (Fédération ivoirienne de football), Yacine Idriss Diallo, est allé réconforter les Eléphants locaux après leur défaite de la première journée face aux Lions de la Teranga (0-1).

Yacine Idriss Diallo : ‘’ Il nous reste encore deux matchs pour essayer de relever la tête ‘’

Les Eléphants locaux de Côte d’Ivoire ont chuté face aux Lions du Sénégal (0-1), samedi 14 janvier 2023, au stade du 19 mai 1956 à Annaba (Algérie) lors de leur première sortie au Championnat d’Afrique des Nations de football (CHAN 2022), comptant pour la première journée du groupe B.

Au lendemain de cette défaite, le président de la Fédération ivoirienne de football, Yacine Idriss Diallo, s’est rendu au camp d’entraînement de la sélection nationale, afin de remonter le moral à ses poulains.

Sur la pelouse du stade El Akid Chabbou, Yacine Idriss Diallo, qui avait à ses cotés, le président de la Ligue professionnelle de football, Salif Bictogo, a eu des mots d'encouragement et de réconfort à l’endroit des joueurs et des encadreurs.

''Quand on a fini d’analyser le premier match et quand on a fini de se parler entre joueurs, on sait ce qu’il reste à faire. Il nous reste encore deux matchs pour essayer de relever la tête. On n’a pas le choix. Je pense qu’on n’est pas venu pour faire trois matchs et repartir au pays. Ce n’est pas votre ambition. Il faut analyser ce qui a marché, ce qui n’a pas marché et corriger ce qui doit l’être. Moi, j’ai confiance en vous, j’ai toujours confiance en vous. Maintenant, c’est à vous de démontrer que vous méritez cette confiance. Il faut aller chercher cette victoire, il faut donner tout ce qu’on a dans nos tripes. Faites en sorte qu’on écrive l’histoire ensemble. C’est une opportunité d’écrire l’histoire'', a soutenu le patron du football ivoirien.

Et Idriss Diallo d'ajouter : '' On s’est parlé à Tunis (lors du stage de préparation), on s’est dit des choses, hier (NDLR, samedi 14 janvier) avant le match, aujourd’hui on ne va pas s’éterniser dans les discours. Vous avez la responsabilité de relever la tête et il nous reste deux finales à aller gagner. La confiance est là et vous avez toujours ma confiance. Rêvez grand, ne vous fixez pas de limite.''

Notons que la Côte d'Ivoire sera face à la République démocratique du Congo (RDC), à partir de 16 heures, à l'occasion de la 2e journée