CHAN 2022-Préparation : La Côte d'Ivoire s'incline face à la Mauritanie

À quelques jours du coup d'envoi du CHAN 2022, les Éléphants locaux n'ont pas du tout rassuré le public ivoirien. Ils ont été littéralement explosés par une belle équipe des Mourabitounes de Mauritanie, ce lundi en amical.

CHAN 2022 : Les Mourabitounes de Mauritanie ont maltraité les Éléphants locaux ce lundi

Les Éléphants locaux sont tombés devant les Mourabitounes locaux de la Mauritanie sur UN score sans appel (3-0), ce lundi 9 janvier 2023, en amical, au stade Chedly Zouiten à Tunis.

Pour leur dernier match de préparation du Championnat d'Afrique des nations ( CHAN 2022 ), qui se disputera en Algérie du 13 au 4 février 2023, les poulains de Souhalio Haïdara, réduits à dix au retour de la pause avec l'expulsion de Sankara Karamoko, n'ont pu inquiéter les Mauritaniens.

Après avoir concédé l'ouverture du score sur pénalty à la 3e minute sur un but de Moulaye Khalil Bessam, la sélection nationale locale ivoirienne a encaissé un second but, oeuvre de Hemeya Tanjy (35e). Un bel avantage pour la Mauritanie à la mi-temps.

À la reprise, soucieux de refaire son retard, le sélectionneur ivoirien, Souhalio Haïdara lance quatre joueurs dans l'arène. Mais cela n' a absolument rien apporté face à des Mauritaniens trop forts que leurs adversaires du jour. Et les Mourabitounes, au prix d'une dernière possession de balle, vont corser l'addition à la 86e minute sur un but de Sidi Amar Bouna.

Après une victoire face à la Libye (1-0) et un nul devant le Cameroun (1-1), la Côte d'Ivoire concède son premier revers en trois matchs de préparation. Cette défaite qui s'apparente à une véritable correction ne rassure pas du tout le public sportif ivoirien.

Notons que la Côte d'Ivoire est logée dans le groupe B en compagnie de la RDC ( République démocratique du Congo ), de l'Ouganda , et du Sénégal. Les Éléphants feront leur entrée en lice dans la compétition ce samedi face aux Lions de la Teranga.