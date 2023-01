Côte d'Ivoire : Programme des obsèques du père de Latte Yedoh

Latte Yedoh Benjamin, père du jeune entrepreneur minier Latte Yedoh Wilfried s'est éteint, l'ancien proviseur à la retraite est décédé le 21 décembre 2022 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le géniteur de Latte Yedoh Wilfried caressait un ardent désir de voir un jour son fils dans une équipe gouvernementale.

Latte Yedoh Wilfried frappé par un deuil, son père ne le verra pas devenir ministre en Côte d'Ivoire

C’est sous une nuée de douleur dévastatrice que s’ouvre l’année 2023 pour la Famille Latte Yedoh. M. Latte Yedoh Benjamin, ex-proviseur à la retraite, a tiré sa révérence le mercredi 21 décembre 2022, au CHU de Cocody, à Abidjan. Son fils M. Latte Yedoh Wilfried est inconsolable. Son père qui nous avait promis lors de notre visite qu’il sortirait du CHU n’a malheureusement pas supporté le poids d'une fâcheuse maladie lié aux organes respiratoires, malgré tous les efforts consentis.

« Mon fils je sortirai de cet hôpital, j’ai la Foi », rassurait à chaque instant le défunt avec conviction. Hélas, il s’est en est allé, laissant son épouse Yobouet Nicole Ginette, veuve et plusieurs enfants orphelins. Alors qu’ils étaient tous deux pour Latte Yedoh Wilfried, une boussole et une source de motivation. Lui, qui, de son vivant, au cours d’une interview accordée à la première chaîne nationale lors de la célébration de la dernière édition du prix de l’Excellence, avait voulu de tous ses vœux, que son fils Yedoh Wilfried, à l’instar de toutes ses qualités et compétences relevant du domaine des mines, soit un jour ministre en Côte d’Ivoire. Encore hélas!

Programme des obsèques de l'ex-proviseur Latte Yedoh Benjamin

Le programme des obsèques de son défunt père s’établit comme suit: « du samedi 21 au lundi 23 janvier 2023 inclus : de 18h à 20h,

Présentation des condoléances au domicile du défunt sis à Yopougon Ananeraie dans le prolongement de la rue en face de l’Institut LKM ; mercredi 25 janvier 2023 , de 21h à minuit, veillée de prière à Marcory sur l’Espace Aby Raoul; le vendredi 27 janvier 2023 , de 12h à 13h lever de corps sous le préau à l’Ivosep de Treichville, suivi du Transfert du corps à Débrimou (Dabou) ; accueil de la dépouille à la cour ancestrale du village constitué de Veillée religieuse à la place publique de la gare du village de 21h à l’Aube ; et le samedi 28 janvier 2023 à partir de 9h, se tiendra le Culte religieux sur la place de la veillée, suivi de l’Inhumation au Cimetière dudit village », a annoncé avec consternation M. Latte Yedoh Wilfried.

Qui est Latte Yedoh Wilfried, cadre dans l'industrie minière en Côte d'Ivoire

Latte Yedoh Wilfried est l’un des tous premiers Lauréats de la 1re Édition de la Coupe de l’Excellence en Côte d’Ivoire , major de sa promotion en cycle ingénieur des mines, diplômé de l’école des mines de Paris , titulaire d’un diplôme de 3e cycle en Relations internationales du Centre d'Études diplomatiques et stratégiques de Paris(CEDS), par ailleurs, chargé du Développement commercial Zone Afrique Subsaharienne d’un Groupe français Minier. C’est d’ailleurs son défunt père, qui, à travers certains médias, l’a révélé en tant que l’un des premiers lauréats de la 1re Édition de la Coupe nationale de l’excellence, tenue le 5 août 1996 à Abidjan, aujourd’hui appelé, Prix de l’Excellence.