Titrologie : Des gendarmes échappent à la mort vers Abengourou

La titrologie du mardi 17 janvier 2023 nous rapporte que plusieurs gendarmes ont échappé à la mort vers la localité d'Abengourou. Nous apprenons aussi que Jean-Louis Billon, cadre du PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire) est déterminé à ne rien céder à Henri Konan Bédié dans le cadre de la présidentielle 2025.

Titrologie : "Thiam-Billon, la guerre des fils à papa aura lieu au PDCI"

"Plusieurs gendarmes échappent à la mort vers Abengourou", affiche Soir Info dans sa titrologie. Le journal écrit également qu'un militaire a été mis aux arrêts à Touba. Par ailleurs, il annonce que relativement à l'affaire "Akouédo-PalmeraieEphrats-Extension", un sit-in est annoncé au Plateau.

À l'approche de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, Le Quotidien d'Abidjan affirme que "la guerre du pouvoir aura lieu" entre Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié. L'Avenir évoque une autre guerre, mais plutôt entre Jean-Louis Billon et Tidjane Thiam. "La guerre des fils à papa aura lieu", note le média à sa Une. Pour sa part, Le Jour Plus fait savoir que Jean-Louis Billon est "déterminé à ne rien céder à Bédié".

La revue de la presse est aussi marquée par la sortie de Anne Désirée Ouloto en couverture de Le Sursaut. En effet, la ministre ivoirienne affirme qu'"on ne peut plus payer pour entrer à la Fonction publique".