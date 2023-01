Mort du roi Pelé : La FPU rend hommage à la légende du football

Edson Arantes do Nascimento dit Pelé est décédé le jeudi 29 décembre 2022, suite à un cancer du côlon. La Fédération pour la paix universelle (FPU) lui rend hommage à travers une déclaration publiée le dimanche 1er janvier 2023.

La FPU reconnaît en Pelé un ambassadeur de paix

La Fédération pour la paix universelle (FPU) se joint au monde entier pour présenter ses condoléances à la famille du footballeur brésilien. Pelé, détenteur d'un record de trois Coupes du monde, est décédé le 29 décembre 2022, à l'âge de 82 ans.

Pelé est considéré comme l'un des plus grands joueurs de football de l'histoire. Au cours des années 1960 et 1970, en tant que joueur du légendaire club brésilien Santos, du New York Cosmos aux États-Unis et de l'équipe nationale brésilienne, Pelé a ravi les fans du monde entier avec son jeu élégant. Il était connu comme le roi du "beau jeu", une expression qu'il avait inventée.

‘’Le défunt cofondateur de la FPU, le révérend Sun Myung Moon, a toujours eu pour objectif de promouvoir la paix dans le monde en reliant des personnes de religions, de nationalités et de races différentes. Avec cette idée, après la Coupe du monde 2002 en Corée du Sud et au Japon, il a lancé la compétition de la Coupe de la paix en 2003, avec le soutien de Pelé. Pelé et le révérend Moon avaient beaucoup en commun : l'amour de la paix et du football. Ils se sont rencontrés à plusieurs reprises, et Pelé a envoyé ses condoléances à la famille du révérend Moon lorsque celui-ci est décédé en 2012’’, relève la déclaration de la Fédération pour la paix universelle.

Dans son autobiographie, le révérend Moon, qui a fondé des équipes de football professionnelles en Corée et au Brésil, a raconté sa rencontre avec Pelé et comment la star brésilienne a contribué à la création de la Peace Cup. Cet événement biennal a ensuite attiré des clubs de renommée mondiale comme le Real Madrid, la Juventus, Porto et Tottenham.

Thomas Walsh, président de la FPU, rappelle la passion et l'importance que le révérend Moon et son épouse, le Dr Hak Ja Han Moon, accordent au rôle du sport comme instrument de paix dans le monde.

Madame Moon, cofondatrice de la FPU, a souvent fait l'éloge des réalisations de Pelé, en particulier de son travail dans l'établissement de la première Coupe de la paix en 2003 en Corée du Sud, qui a fait la joie des amateurs de football du monde entier.

Mariam Ouattara : afrique-sur7.ci