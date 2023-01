Côte d’Ivoire : L'outil IMAGES validé pour la surveillance par satellite

L’outil IMAGES a obtenu l’accord des autorités de Côte d'Ivoire pour la surveillance par satellite du territoire ivoirien par satellite. C’est ce qu’a révélé Amadou Coulibaly, le porte-parole du gouvernement à l’occasion du Conseil des ministres du mercredi 4 janvier 2023.

Côte d'Ivoire : Le gouvernement donne son accord pour l'utilisation de l’outil IMAGES

C’est une information livrée par le porte-parole du gouvernement de Côte d'Ivoire, Amadou Coulibaly. Il a fait savoir qu’au titre du ministère du Plan et du Développement, en liaison avec le ministère des Eaux et Forêts et le ministère de l’Environnement et du Développement durable, le Conseil a adopté une communication relative à l’extension de l’outil IMAGES à l’ensemble du territoire national.

"L’outil IMAGES, élaboré en partenariat avec des partenaires techniques spécialisés dans l’aérospatiale, est une application numérique qui induit l’exploitation des technologies de surveillance par satellite, notamment les données de la télédétection, pour assurer une planification proactive de l’utilisation des terres et une alerte précoce avec des actions coordonnées de riposte, en cas de détection de changements dans le couvert forestier", s’est exprimé le ministre de la Communication et de l’Économie numérique.

En outre, il a expliqué que cette décision a été prise après le succès du projet pilote, réalisé dans la zone sud-ouest du pays. Ainsi, le Conseil a-t-il instruit le ministre du Plan et du Développement et l’ensemble des ministres concernés à l’effet de prendre les dispositions idoines pour garantir l’acquisition de la licence d’exploitation de l’outil IMAGES et son déploiement sur l’ensemble du territoire national, a ajouté Amadou Coulibaly.