Côte d’Ivoire: 8 élèves gendarmes radiés pour detention de drogue

Jeudi 5 janvier 2023, huit (8) élèves gendarmes ont été radié de l’effectif des hommes du général Apalo Alexandre, commandant supérieur de la Gendarmerie nationale de Côte d’Ivoire. Ils sont accusés de détention de drogue et stupéfiants, selon des informations en notre possession.

École de gendarmerie d’Abidjan : élèves radiés

Ces élèves dont l’identité n’a pas été révélée jusqu’à présent, étaient tous en deuxième année de formation. Il leur est reproché d’avoir détenu de la drogue et des stupéfiants. Ces désormais ex-gendarmes seront mis à la disposition de leurs familles respectives après quelques procédures administratives et militaires.

Début 2022, 7 autres gendarmes avaient été radiés pour avoir consommé et détenu de la drogue. Le général Apalo Alexandre Touré, commandant supérieur de la Gendarmerie nationale, était sorti de son silence, en mettant en garde contre cette pratique illicite au sein de l’école de gendarmerie. Et surtout, avec la mise en place d’un moyen de détection de substance dans les corps des recrues.

« (…) Et comprenez-nous alors en pareille circonstance, pour qu’ils aillent servir ailleurs, mais chez nous, point de drogué », avait déclaré le général Apalo Alexandre Touré. Pour qui, la gendarmerie était une institution noble, et qu’elle avait besoin également de personnes nobles pour la servir. Et voici qu’en moins d’un an, la même scène se reproduit dans les enceintes de l’école de gendarmerie d’Abidjan-Cocody.

Yahafe Ouattara : www.afrique-sur7.ci