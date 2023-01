Côte d'Ivoire : ETIC University signe avec l'Université de Korhogo

ETIC University (ETIC-U) et l’Université Péréforo Gbon Coulibaly de Korhogo (UPGC) ont signé, vendredi 6 janvier 2023 à Abidjan, une convention en vue d’établir un partenariat de co-diplômation dans le domaine des sciences juridiques et politiques, des sciences économiques et gestion.

Enseignement supérieur : Signature de convention entre ETIC University et l’Université de Korhogo

« La signature de cet accord est une victoire pour nous et surtout pour notre fondateur Dao Abroulaye qui voit ainsi le couronnement de tous les efforts déployés pour la qualité de la formation de nos étudiants », a indiqué le professeur Assoumou, rectrice de l’ETIC-U, à l’ouverture de la cérémonie.

Cet accord cadre paraphé entre ETIC University (ETIC-U) et l’Université Péréforo Gbon Coulibaly de Korhogo (UPGC), porte également sur la réalisation de programmes de développement des compétences, la formation, l’éducation et le perfectionnement des cadres.

Pour le professeur Assoumou, cette convention avec l’université pluridisciplinaire de Korhogo, permettra de donner un cachet spécial à la formation de ses étudiants.

Dao Abroulaye, fondateur et PCA du Groupe ETIC, a exprimé toute sa gratitude à l’égard de l’administration de l’UPGC avec à sa tête son président, le professeur Coulibaly Adama. Après avoir salué l’aboutissement de ce partenariat issu d’un long processus débuté il y a quelques années, il a indiqué que le groupe qu’il dirige entendait marcher sous le parrainage de l’UPGC pour atteindre ses objectifs de qualité et de performance.

Le professeur Coulibaly Adama, a, pour sa part adressé ses remerciements à la rectrice de l’ETIC-U pour avoir porté son choix sur l’UPGC dans le cadre de la recherche de parrainage de son établissement, avant de donner les raisons de son adhésion à ce partenariat.

« Nous le faisons pour un homme, le PCA Dao Abroulaye, qui par sa contribution au niveau de l’enseignement supérieur est entrain de marquer, petit à petit, le terrain. Je veux qu’il soit remercié pour le nombre et la qualité des établissements qu’il crée dans notre écosystème de l’enseignement supérieur. Il nous revient à ce titre de l’accompagner afin de l’aider à atteindre ses objectifs qui ne sont autres que mettre à la disposition de la nation des cadres performants et compétents », a-t-il révélé.

L'accord paraphé entre les deux institutions universitaires, pourra aboutir sur un partage d’expériences, une mobilité des ressources humaines des enseignants chercheurs et des étudiants.