Côte d’Ivoire-Football : Tout savoir sur le programme de la Coupe nationale

Le tirage au sort du premier et deuxième tour de la Coupe nationale, édition 2022-2023, a été effectué ce vendredi 6 janvier 2023 au siège de la Fédération ivoirienne de football (FIF).

Pour le premier tour, ce sont les clubd de Ligue 2 (26 clubs) et ceux de Division 3 (38) qui sont engagés pour 32 matchs. Le second tour mettra en opposition les vainqueurs du premier tour pour un total de 16 matchs. Les clubs de l’élite rentreront en compétition en 16e de finale à la date du 24 mars 2023.

Coupe nationale : Voici les différentes oppositions et les principales dates

Premier tour (27 janvier 2023)

1) ISCA Vs MOOSSOU FC

2) ALLIANCE INDENIE Vs SEWE SPORT

3) REVEIL CLUB DALOA Vs SIROCCO FC

4) IFER Vs IVOIRE ACADEMIE

5) AGIR FC Vs UC NIABLE

6) JCA Vs SACRABOUTOU FC

7) COSMOS Vs DON KOFF FC

8) LES SERAPHINS Vs REAL ABOBO

9) LANFIARA SPORT Vs OC TAABO



10) YOP FC ISSIA WAZI

11) ES AGBOVILLE Vs ESPERANCE BOUAKE

12) MARAHOUE FC Vs ASC BOUAKE

13) AFRICA SPORTS Vs DEUX PLATEAUX FC

14) GBALLET SPORT Vs GUERRY FC

15) WAC Vs ESPOIR KOUMASSI

16) FC SOLIDARITE Vs SIGUILOLO FC

17) ASC OURAGAHIO Vs RFC ABOISSO

18) ARROGATE FC Vs EDUS ABOISSO

19) ABIDJAN CITY Vs RC KOUMASSI

20) ATFDD KORO Vs ES BINGERVILLE

21) G27 FC Vs SONGON FC

22) COSAP FC Vs SATELLITE FC

23) ADFCA Vs US FERMIERS

24) SUGAR FC Vs CO MONAJOCE

25) ZOMAN FC Vs EFYM

26) SHADRAC FC Vs CO BOUAFLE

27) SABE SPORT BOUNA Vs ESPERANCE ISSIA

28) JAC ZUENOULA Vs OFC ADIAKE

29) MOUNA FC Vs FC OSA

30) YAMOUSSOUKRO FC Vs AS ATHLETIC

31) GAGNOA FC Vs AS TANDA

32) AS DIVO Vs FC NAFANA BONDOUKOU

Deuxième tour (24 février 2023)

33) VAINQEUR 3 Vs VAINQUEUR 13

34) VAINQEUR 20 Vs VAINQEUR 9

35) VAINQEUR 28 Vs VAINQEUR 27

36) VAINQEUR 1 Vs VAINQEUR 10

37) VAINQEUR 2 Vs VAINQEUR 25

38) VAINQEUR 30 Vs VAINQEUR 14

39) VAINQEUR 12 Vs VAINQEUR 21

40) VAINQEUR 11 Vs VAINQEUR 15

41) VAINQEUR 22 Vs VAINQEUR 31



42) VAINQEUR 17 Vs VAINQEUR 8

43) VAINQEUR 4 Vs VAINQEUR 19

44) VAINQEUR 7 Vs VAINQEUR 6

45) VAINQEUR 29 Vs VAINQEUR 32

46) VAINQEUR 16 Vs VAINQEUR 24

47) VAINQEUR 26 Vs VAINQEUR 23

48) VAINQEUR 5 Vs VAINQEUR 18

Les principales dates de la Coupe nationale

Premier tour : vendredi 27 janvier 2023

Deuxième tour : vendredi 24 février 2023

16ès de finale : vendredi 24 mars 2023

Huitièmes de finale : mercredi 19 avril 2023

Quarts de finale : samedi 6 mai 2023

Demi-finales : mercredi 17 mai 2023

Finale : samedi 3 juin 2023