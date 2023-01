Côte d'Ivoire-Régionales Marahoué: La candidature de Trazié Bi Guessan réclamée

Des présidentes d’associations de femmes de la Marahoué, réunies en fédération, ont rendu une visite de courtoisie récemment au député du département de Bonon, l'honorable Alexis Trazié Bi Guessan, dans son village de Blablata.

L'honorable Alexis Trazié Bi Guessan aux femmes de la Marahoué : "J'accepte de me porter candidat aux régionales prochaines"

Trente ( 30) associations d'environ 700 femmes réunies pour l'occasion ont demandé au député du département de Bonon, l'honorable Alexis Trazié Bi Guessan, de postuler à la candidature du Conseil Régional de la Marahoué.

Pour ces femmes, il n’y a pas meilleur candidat que le député et ex-maire de Bonon, Alexis Trazié Bi Guessan, pour diriger leur région. Pour cela, elles ont fait entendre leurs voix, par l’entremise de plusieurs femmes leaders.

« Monsieur le député, nous vous supplions de postuler aux élections régionales pour le bonheur des populations. Nous, femmes, prenons l’engagement de faire mains et pieds pour vous porter de nouveau aux commandes de notre région à travers notre attachement et soutien massifs à votre personne qui prône l’unité et le développement harmonieux des populations. Car, nous ne voyons personne d’autre hormis vous, qui puisse faire avancer notre région. Les preuves sont palpables et parlent d’elles-mêmes. Pour nous, les chantiers sont nombreux qui restent à déchiffrer pour le progrès de la Marahoué", a fait savoir madame Zamble Lou Gisèle, présidente de la Fédération.

Ému par le soutien constant de celles-ci, Alexis Trazié Bi leur a manifesté sa gratitude.

Le député a félicité les sept cent ( 700) femmes présentes qui n’ont fait qu’exprimer leur désir. « Hier, c'était les présidents des jeunes. Aujourd'hui, ce sont les présidentes des associations de femmes leaders de la Marahoué qui viennent de prouver qu'elles sont là pour m'accompagner dans le vaste chantier de développement. Je leur en suis grandement reconnaissant », a déclaré l'honorable Alexis Trazié Bi.

Puis de renchérir : « De 2013 à nos jours, mon équipe et moi, sommes à la tâche pour le bien-être des populations et sur la voie de développement grâce aux projets réalisés par mon équipe. C’est tout ce potentiel qui donne à coup sûr un soulagement à nos braves populations. Vous m’avez demandé de me porter candidat aux régionales prochaines. J’accepte parce que vous êtes déterminées pour qu’on arrive à un bon résultat. C'est grâce à vous que nous avons déjà bouclé 2023 », a conseillé l'honorable Alexis Trazié Bi qui a promis de toujours se mettre à la disposition de ces femmes.