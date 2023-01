Côte d’Ivoire : pourquoi un guichet unique pour la valorisation des PME ?

Pour soutenir la croissance économique des entreprises à caractère privé, plusieurs mesures ont été prises, notamment le lancement d’un Guichet unique de développement des petites et moyennes entreprises (GUDE-PME). C’était le lundi 19 décembre 2022 en présence du Premier ministre Patrick Achi.

Les objectifs du GUDE-PME et son apport au PIB ivoirien

Le secteur privé en Côte d'Ivoire demeure le pilier économique depuis 2016. Essentiellement dédié aux entrepreneurs, le Guichet unique de développement des PME est un référent des investissements dans le secteur privé. Cette plateforme numérique a pour objectifs majeurs de renforcer les entreprises et créer une croissance durable du secteur privé qui compte pour 50 % des investissements total du pays.

Sur un taux de croissance estimé à 6,2 % entre 2016 et 2021, le secteur des PME contribue à 4,7 points en plus. L’action du guichet concerne principalement les très petites, et moyennes entreprises et les Entreprises de taille intermédiaire (ETI). Le GUDE-PME s'inscrit donc au renforcement des capacités des start-up ivoiriennes, avec pour but principal de conquérir de nouveaux marchés sur la scène nationale et internationale tout en restant compétitives.

« Le GUDE-PME est un établissement public de type particulier, chargé de soutenir la croissance durable, la compétitivité de l’économie, l’emploi, de favoriser l’innovation, l’amorçage, le développement, la conquête des marchés extérieurs, en contribuant à l’accompagnement des entreprises, à la facilitation de leur accès au financement, et à l’obtention de garanties », a étayé le ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarrassouba.

La Côte d’Ivoire dans le courant des années 2016 à 2021, a enregistré un flux économique, selon le gouvernement. Et ce, grâce à un apport majeur des PME, qui ont contribué à 75,8 % de la croissance du Produit intérieur brut (PIB).

Quant aux micros, petites et moyennes entreprises dites MPME, elles constituent plus de 90 % du flux économique des entreprises dans le pays, environ 20 % du PIB et 23 % de l’emploi formel. Ladite plateforme permettra également d’améliorer la valeur ajoutée industrielle, dont la part dans le PIB est estimée à 21,5 % en 2022, a fait savoir le ministre Souleymane Diarrassouba.

Contribuant à hauteur de 75 % au financement du Plan national de développement (PND) 2021-2025, le secteur privé ivoirien par son guichet unique de développement des PME a pour but d’enrôler et accompagner 1500 entreprises sur dix ans.

Bekanty N’ko www.afrique-sur7.ci