CAN 2023-Siandou Fofana : "Les réceptifs hôteliers prêts fin mars 2023"

Le ministre Siandou Fofana a évoqué la contribution majeure du tourisme à l’occasion de la CAN 2023 qu’accueille la Côte d’Ivoire en 2024. Il s'exprimait dans le Gouv Talk, une tribune d'échanges à bâtons rompus visant à renforcer la communication de proximité entre les citoyens d'ici et de la diaspora.

Can 2023 : « Sublime Côte d’Ivoire » vise à faire de la Côte d’Ivoire un pays à vocation touristique

S’agissant de l’organisation de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire, le ministère du Tourisme compte jouer sa partition pour la réussite de l’évènement.

En plus des villages de la CAN qui vont vendre la Côte d’Ivoire, son département entend inciter les supporters à visiter les attractivités de la Côte d’Ivoire.

Pour ce faire, a-t-il souligné, l’État a consacré 500 milliards de F CFA pour la réalisation des infrastructures permettant d’accueillir la CAN en Côte d’Ivoire. « Nous sommes en phase d’achèvement dans la réalisation des infrastructures. D’ici à fin mars 2023, la plupart des infrastructures seront livrées », a-t-il fait savoir.

Le ministre a rappelé que la stratégie « Sublime Côte d’Ivoire », adoptée sur la période 2018-2025, vise à faire de la Côte d’Ivoire un pays à vocation touristique et à accroître son attractivité.

Siandou Fofana a indiqué qu’en 2021, la Côte d’Ivoire comptait plus de 1,3 million de touristes, dont 800 000 touristes internationaux. Pour lui, les défis du secteur sont, entre autres, l’assainissement du secteur, la réglementation des agences de voyage, le recensement et la cartographie des résidences meublées.

En 2017, ce secteur d’activité a généré plus de 270 000 emplois. Et la Côte d’Ivoire occupait le 3e rang africain en matière de tourisme d’affaires sur la même période. De l’avis de Siandou Fofana, tous ces excellents résultats obtenus ont été rendus possibles grâce au leadership du président Alassane Ouattara, qui œuvre inlassablement au repositionnement de la Côte d’Ivoire dans le concert des nations, à la stabilité et à la paix retrouvée, ainsi qu’aux réformes entreprises par le gouvernement pour redynamiser le secteur. Il s’agit entre autres, de l'amélioration du climat des affaires, la prise de mesures incitatives pour capter les investissements internationaux, etc.

Convaincu que la promotion du tourisme intérieur est un facteur de croissance et d’unité, le ministre Siandou Fofana a décidé de l’inscrire davantage au rang de ses priorités. « Certaines parties du pays sont méconnues. Des actions de promotion doivent être engagées et amplifiées", a-t-il ajouté.