Ukraine : Wagner annonce la prise du contrôle de la ville de Soledar

L’Ukraine confirme que la Russie a pris le contrôle de la ville contestée de Soledar, dans l’est du pays. Cette localité était assiégée par les forces russes depuis le mois d'août.

La Russie a occupé la dernière zone industrielle de la ville de Soledar

L’armée russe a occupé la dernière zone industrielle à la périphérie de la ville contestée de Soledar, dans l’est de l’Ukraine, la laissant entièrement aux mains des Russes, ont déclaré les forces armées ukrainiennes dans un communiqué.

Vers 17 h 30, heure locale, dimanche, des unités d’assaut russes ont occupé la zone industrielle, située à la frontière administrative de la ville de Soledar, à sa périphérie ouest, a déclaré le commandant de l’unité de drones ukrainienne Robert Brovdy sur Telegram.

Soledar est la première bataille remportée par Moscou depuis fin juin, à l'issue de semaines de combats acharnés entre les forces armées ukrainiennes et le groupe paramilitaire Wagner, livrée tant sur le terrain que dans les médias. A trois reprises, les 10, 11 et 12 janvier, le fondateur et chef de Wagner, Evgueni Prigojine, a annoncé la prise de Soledar par ses hommes, postant en guise de preuve une photo de lui-même et d'autres officiers dans la mine de sel de la ville.

De son côté, le gouvernement ukrainien assurait encore samedi que la bataille se poursuivait, des sources indépendantes affirmant toutefois que les Ukrainiens ne tenaient plus que quelques immeubles dans les faubourgs ouest.

Importance stratégique discutable

Située à une vingtaine de kilomètres de Bakhmout, Soledar était assiégée par les forces russes depuis le mois d'août mais, tout comme Bakhmout, son importance stratégique est discutable et les sacrifices consentis par les Russes pour s'en emparer paraissent disproportionnés. Un représentant du gouvernement ukrainien cité par le « Financial Times » estimait ainsi que sur les 50 000 mercenaires dont disposait le groupe Wagner, plus de 4100 auraient déjà été tués, dont 1000 près de Bakhmout.