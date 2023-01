Après la libération des 49 soldats, une cérémonie d'hommage à Ouattara

« Alassane Ouattara, le triomphe de la paix par la diplomatie : un cas d'école en Afrique ». Tel est le thème autour duquel le Collectif des journalistes pour la paix et la démocratie en Afrique et NOV'AFRIQUE (Nouvelle vision de l'Afrique) s'apprêtent à célébrer le chef de l'Etat ivoirien et tous les acteurs qui ont contribué à la libération des 49 soldats ivoiriens par la voie de la diplomatie, préservant ainsi la paix entre la Côte d'Ivoire et le Mali.

Libération des 49 soldats ivoiriens : Des journalistes célèbrent Alassane Ouattara en vue

L'information a été donnée le samedi 14 janvier 2023, au cours d'une conférence de presse animée par Moulay Zaid ZIZI, président du CJPDA à Ivotel Abidjan.

"Notre Nation, la Côte d'Ivoire, qui nous est si chère, a été privée depuis le courant du mois de juillet 2022 de 49 de ses vaillants soldats qui étaient en mission chez nos voisins Maliens. (...) Pendant ce temps le chef de l'Etat, Son Excellence Alassane Ouattara, chef suprême des armées, a continué à rassurer ses concitoyens par son calme, sa cohérence, sa sérénité...montrant aux yeux du monde qu'il est un vrai chef, un homme d'Etat avec de grandes qualités. Digne fils d'Houphouët-Boigny, il a fait du dialogue son arme et de la diplomatie ses munitions. Avec discrétion, assurance et méthode, il a permis à la paix de triompher par le dialogue là où les mauvaises intentions de certains observateurs pessimistes prédisaient le pire entre les deux peuples frères du Mali et de la Côte d'Ivoire." a-t-il déclaré.

Le collectif entend donc saluer cette diplomatie et célébrer tous ses acteurs ivoiriens, maliens et togolais.

"C'est en reconnaissance de cette diplomatie gagnante que nous prévoyons organiser le 16 février 2023 au Palais des congrès de l'Hôtel Ivoire une journée de célébration à l'endroit de tous les acteurs", a dévoilé Moulay Zaid ZIZI, président du CJPDA.

Cette cérémonie, selon ces organisateurs, se déroulera en trois étapes à savoir, la tenue d'une conférence publique pour retracer les points saillants des négociations qui ont abouti à la libération des soldats, l'organisation d'un match de gala qui opposera Maliens et Ivoiriens et l'organisation d'un diner gala au profit des acteurs de paix.

Infos : Nicaise B.