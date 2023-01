Blé Goudé souhaite la levée de sa condamnation : Amadou Coulibaly surpris

À l'occasion de sa première conférence de presse depuis son retour au pays, Charles Blé Goudé a fait une demande aux autorités de la Côte d'Ivoire. Le président du COJEP (Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples) a souhaité la levée de sa condamnation à vingt ans de prison. Amadou Coulibaly, le porte-parole du gouvernement, se dit surpris par la demande.

Côte d'Ivoire : Amadou Coulibaly recadre Blé Goudé

Au lendemain de la crise postélectorale ivoirienne de 2010-2011, Charles Blé Goudé, exilé au Ghana, a été arrêté puis transféré à la Cour pénale internationale. Jugé pour crimes contre l'humanité, l'ancien ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo et son mentor ont été totalement acquittés par les juges de la CPI.

Cependant, le fondateur du COJEP, qui est rentré en Côte d'Ivoire le 26 novembre 2022, est sous la menace d'une condamnation à 20 ans de prison par la justice ivoirienne. Il lui est reproché des faits d'"actes de torture, homicides volontaires et viol". Blé Goudé, jugé par contumace, a également écopé de 10 ans de privation de ses droits civiques et de 200 millions de francs CFA d'amende.

Récemment, l'ex-général de la FESCI (Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire) a appelé le gouvernement ivoirien à lever sa condamnation. En marge du Conseil des ministres du mercredi 18 janvier 2023, Amadou Coulibaly a marqué sa surprise devant une telle demande.

"Je ne sais pas comment on peut demander la levée d'une condamnation. Il y a des procédures, c'est la justice. Enfin, je m'interroge. Sauf à croire quelque part que la justice ne sait pas faire son travail. Demander comme cela, au cours d'une conférence de presse la levée d'une décision de justice, ça me parait surprenant quand on connait le fonctionnement d'un État", a déclaré le porte-parole du gouvernement ivoirien.