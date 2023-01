Le ministère de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation à travers la Direction de la vie scolaire (DVS) a initié, le mercredi 18 janvier 2023 un atelier de formation à l’intention des acteurs du système éducatif du département d'Agboville.

Agboville: Des acteurs de la vie scolaire renforcent leurs capacités

C’était une occasion pour le nouveau directeur de la DVS, Kouamé Koua Jacob, de décliner la nouvelle vision du professeur Mariatou Koné en matière de vie scolaire. « L’objectif visé par notre tournée est de redynamiser les activités vie scolaire à travers leur pratique dans les écoles d’enseignement primaire et secondaire. Que ce soit dans les écoles publiques et privées car il n’y a pas une Côte d’Ivoire d’école privée et une Côte d’Ivoire d’école publique. Ce sont les mêmes enfants qui ont tous droit à l’enseignement et beaucoup plus à l’éducation », a indiqué le chef de la délégation, dans la salle polyvalente du Collège moderne d'Agboville.

Kouamé Koua Jacob va plus loin en affirmant que « les activités socioéducatives aident à développer l’intelligence de l’enfant, l’aspect langagier de l’enfant". "Elles permettent de développer aussi l’aspect social de l’enfant et l’aspect corporel à travers la pratique du sport, de la danse et de bien d’autres activités », a-t-ilaffirmé.

Poursuivant, il a fait savoir que les coopératives scolaires qui sont parties intégrantes des activités vie scolaire ne devraient pas être laissées pour compte. « Les coopératives scolaires sont loin d’avilir les directeurs d’écoles ou les tuteurs de la coopérative, mais elles permettent aux élèves de forger leur personnalité. Elles aident l’enfant à prendre conscience de ses capacités…Nous croyons qu’en le faisant, c’est donner des savoir-faire aux élèves pour qu’en cas de décrochage, ils puissent se prendre en charge. Mieux, les activités vie scolaire vont dans le cadre de la lutte contre le chômage et sont une autre forme d’éducation qui conduit les enfants à prendre part au développement de leur pays. C’est pourquoi, j’engage tout le monde à le faire », a exhorté le directeur de la Vie scolaire, Kouamé Koua Jacob.

Bien avant, le directeur régional de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation d’Agboville, Antoinette Péné N’Goran, a invité les participants à être attentifs. « Nous vous rassurons de nous approprier cette séance de travail, qui nous donne fort heureusement l’opportunité de mieux nous imprégner de la vision du professeur Mariatou Koné, ministre de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation. Quant à vous, chers collaborateurs, je me réjouis de votre grande mobilisation et je vous félicite. C’est une bonne opportunité qui nous est offerte de nous former à travers des échanges constructifs afin de mieux servir la Vie scolaire sur le terrain », a-t-elle appelé, à l’ouverture de la session, qui a enregistré la participation des chefs d’établissement, inspecteurs de l’enseignement préscolaire et primaire(IEPP), directeurs des études, conseillers et éducateurs.

Le département d’Agboville compte 52 structures secondaires et 6 IEPP. Elles encadrent plus de 100 mille apprenants en termes de formation et d’éducation.

Au niveau national, ce sont des millions d’enfants inscrits dans les 19 132 écoles primaires, 3647 établissements préscolaires et les 3026 lycées et collèges.

Tizié TO Bi

Correspondant régional