Education nationale: Mariatou Koné innove avec « Mon école à la maison »

Lancée officiellement, le mardi 17 janvier 2023 par la ministre de l’Education nationale et de l’Alphabétisation, Mariatou Koné, l'application « Mon école à la maison » est une plateforme numérique de ressources pédagogiques destinées aux apprenants du préscolaire, du primaire et du secondaire.

Education nationale: La ministre Mariatou Koné oriente les objectifs de la plateforme « Mon école à la maison »

"Mon école à la maison" contient environ 4 000 fiches de leçons, 5 000 exercices, des manuels du primaire, 624 capsules pédagogiques de 15 min au maximum scénarisant des cours entiers, 2 000 exercices interactifs à partir des tests objectifs (Quiz) et au moins 150 fiches de Travaux pratiques (TP), a informé la ministre selon qui, « cette plateforme est destinée aux enseignants et aux parents".

« Cette ressource éducative mise en place avec l’avènement de la Covid-19, a eu pour objectif d’assurer la continuité pédagogique pendant la période de fermeture des établissements scolaires dès mars 2020 », a-t-elle déclaré. Avant de renchérir: « La plateforme "Mon école à la maison" et sa mise à niveau, conformément aux standards internationaux et aux besoins de notre pays, figurent au nombre des recommandations des États généraux de l’Éducation et de l’Alphabétisation (EGENA). Elle est un exemple de mise en œuvre des réformes concernant les EGENA », a indiqué Mariatou Koné.

Pour la ministre, le lancement officiel de la plateforme "Mon école à la maison" repose sur trois significations majeures. La première, l’implication de la Côte d’Ivoire dans les initiatives d’enseignement à distance. Le gouvernement ivoirien par cette initiative, veut garder le cap pour développer cette offre éducative numérique et innovante. La seconde, de façon gratuite, le gouvernement met à la disposition des élèves, des enseignants et des parents, des leçons, des exercices et des manuels d’apprentissage. Mariatou Koné recommande à cet effet, une consultation assidue de la plateforme par les parents, enseignants, tuteurs et les élèves afin de s’exercer seuls, aux temps libres ou pendant les congés.

En troisième lieu, « mon école à la maison », particulièrement pédagogique, est constitué des outils de dialogue et d’interaction pour les apprenants. Le président de la République, dans sa déclaration à voir 2023 une année de la jeunesse, a fait référence au système éducatif qui comprend une grande partie des jeunes de la Côte d’Ivoire.

Marc Vincent, représentant-pays de l’UNICEF, décrit une expérience réussie. « C’est une expérience unique en Afrique. La Côte d’Ivoire se présente désormais comme un leader en Afrique en matière d’utilisation de système éducatif numérique », s’est-il félicité. « Ce sont plus de 6 millions d’enfants du préscolaire, du primaire et du secondaire général qui auront la possibilité de renforcer leurs capacités d’apprentissage de manière continue à partir de cette plateforme ».

Pour rappel, avec la plateforme numérique « mon école à la maison", les élèves sont amenés à relire leurs leçons et à faire des exercices afin d’améliorer leurs rendements en classe. Ils pourront également, selon la ministre Mariatou Koné, demander leur bilan, voir aussi des sujets d’examen mis à disposition par la Direction des Examens, faire des exercices de diction et d’écoute au niveau des langues.

Bekanty N’ko www.Afrique-Sur7.ci