Nassénéba Touré: Ce qu'elle prévoit pour le triptyque « Femme-Famille-Enfant »

A la faveur de la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux du Nouvel an aux membres de son cabinet et structures sous tutelle, lundi 16 janvier 2023 à l'orphelinat des jeunes filles de Grand-Bassam, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassénéba Touré, a dressé un bilan on ne peut plus satisfaisant de son département ministériel et a engagé son équipe à poursuivre le travail dans la vision tracée par le président de la République, Alassane Ouattara. Ci-dessous, de larges extraits de son allocution.

"(...) Au terme d’une année de dur labeur et d’efforts soutenus, il est important de nous retrouver, aux fins de savourer quelques instants de gaieté, de fraternité et de partage. Ces moments de détente et de convivialité permettent, de nous côtoyer davantage, d’échanger, de raffermir nos liens et de nous sentir véritablement en famille. Comme vous le savez, le milieu professionnel constitue une autre famille pour chacun d’entre nous, au regard du temps incalculable que nous y passons. Je vous adresse mes vifs remerciements pour les vœux que vous avez bien voulu formuler à mon endroit, ainsi qu’à l’égard de mes proches. Je vous exprime également ma profonde gratitude pour les précieux présents offerts pour accompagner vos vœux fervents.

Je voudrais à mon tour, vous adresser au seuil de l’année 2023, mes vœux sincères de parfaite santé, de courage, de prospérité, de succès, de paix et de bonheur pour vous-mêmes et pour tous les membres de vos familles respectives. Une année vient de s’achever et nous entamons une nouvelle, avec ses incertitudes, ses promesses et tous ses défis que nous avons le devoir de relever, en vue du développement durable et inclusif de notre pays. Cette cérémonie constitue une occasion privilégiée, non seulement d’avoir un contact direct avec chacun de vous, en dehors des réunions ou séances de travail, mais aussi de tracer, les priorités de l’année 2023, et donner des orientations nécessaires en vue de la poursuite de la mission qu’a bien voulu nous confier le Président de la République, Son Excellence Alassane OUATTARA et le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Monsieur Patrick ACHI.

Les acquis au niveau du triptyque « Femme - Famille - Enfant »

Je dois reconnaître que nous avons fait des progrès ; mais beaucoup reste encore à faire ! Les acquis au niveau du triptyque « Femme - Famille - Enfant » sont importants et je pourrais citer entre autres :

- la formation des femmes en entrepreneuriat, au leadership politiques, à la gestion des coopératives et au management ;

- la vaste campagne de sensibilisation pour l’inscription sur la liste électorale des femmes, principalement les jeunes filles nouveau-majeurs, dans toutes les 31 régions du pays ;

- l’intensification de la lutte contre les violences basées sur le genre ;

- l’appui financier à 1.620 femmes pour la mise en œuvre de leurs projets, à travers le Fonds Femmes et Développement ;

- l’institution d’un ordre de mérite de la femme et de la famille pour récompenser les femmes et les hommes qui ont contribué activement à la promotion du genre, au développement de la femme et de la famille en Côte d’Ivoire.

- la prise en charge de 220 647 Orphelins et Enfants Vulnérables, 4 586 enfants victimes de négligence de tous ordres et à porter assistance à 10 968 enfants en rupture sociale ;

- l’encadrement de 18 423 enfants dans les structures de base que sont les CPPE et les CACE.

A cela, s’ajoute la participation de la Côte d’Ivoire à la 66ème session annuelle de la Commission de la Condition de la Femme, à New York aux États-Unis. La grande offensive et le lobbying que nous avons menés au cours de cette rencontre mondiale ont valu à notre pays, son élection au conseil d’administration d’ONU-FEMMES, pour un mandat de 04 ans et à la Commission des Conditions de la Femme pour une période de 03 ans. Je note également avec fierté et satisfaction le retour de l’un de nos partenaires stratégiques CDC/PEPFAR, pour appuyer nos actions dans le cadre de la prise en charge des orphelins et enfants vulnérables du fait du VIH/SIDA. Je voudrais, au regard de ces acquis, qui ne sont que les résultats conjugués des efforts constants déployés par chacun d’entre vous, vous adresser mes félicitations et mes encouragements, car en dépit des difficultés de tous ordres, vous avez toujours su travailler de manière efficiente, en donnant sans compter, le meilleur de vous-mêmes.

Les défis à relever en cette année 2023

Toutefois, ces acquis ne doivent en aucun cas, nous faire perdre de vue l’ampleur des défis restant à relever en cette année 2023, afin de permettre au Président de la République de réaliser pleinement son programme de gouvernement au profit des femmes, des familles et des enfants de notre pays. En effet, beaucoup reste encore à faire, notamment en matière de renforcement de capacité et de financement de projets d’autonomisation des femmes, la lutte contre les violences basées sur le genre qui est un véritable fléau qui freine la pleine réalisation des femmes, l’accès des femmes au foncier, la promotion des valeurs sociales au sein des familles et la protection des enfants contre toutes sortes de violences et d’abus. Dans son message de fin d’année à la Nation, Son Excellence Monsieur le Président de la République a indiqué les priorités pour cette année, en consacrant 2023 « l’année de la jeunesse ».

Les orientations sont claires : il s’agit de renforcer le dispositif de formation et d’employabilité des jeunes, à travers l’encadrement, la digitalisation, le financement des projets et l’accès aux marchés publics, pour plus de productivité. Afin de mettre en œuvre effectivement ces orientations, Monsieur le Premier Ministre a assigné à chaque membre du Gouvernement, une feuille de route pour 2023 qui sera le baromètre et l’instrument de mesure des réalisations de chaque département. Vous convenez donc avec moi, que c’est ensemble que nous arriverons à relever tous ces défis pour le bonheur des femmes, des familles et des enfants, qui aspirent de plus en plus à un bien-être tout à fait légitime.

Nassénéba Touré: « Je vous invite à faire preuve d’une plus grande réactivité dans le traitement des dossiers »

C’est pourquoi, j’exhorte chacune et chacun d’entre vous à continuer d’être à la tâche avec abnégation et rigueur, à redoubler d’efforts et à consentir davantage de sacrifices, car nous avons tous une obligation de résultat. A cet effet, je vous invite à faire preuve d’une plus grande réactivité dans le traitement des dossiers dont vous avez la charge et à innover sans cesse. Ce que les femmes et les enfants attendent davantage de nous, ce sont des solutions concrètes à leurs problèmes de tous les jours. Nous devons donc faire preuve, en toute circonstance, de pragmatisme, et surtout aller vite, pour faire face à une impatience grandissante, malgré les bons résultats obtenus. S’agissant de notre environnement de travail, soyez assurés que je mesure son importance, car l’amélioration constante des conditions de travail de mes collaborateurs a toujours été l’une de mes priorités.

C’est pourquoi, j’ai instruit le Cabinet pour la mise en place d’une Mutuelle d’entraide au sein de notre Ministère, à laquelle j’invite tous les collaborateurs et agents à adhérer. Nous allons également renforcer sans cesse l’esprit de famille au sein de notre Ministère, en favorisant des moments de rencontres et de convivialité. Sur ces mots, je souhaite à chacune et à chacun de vous, une très bonne et heureuse année 2023 pour vous-mêmes, pour vos familles respectives, avec une pensée spéciale pour tous vos proches qui vous voient rentrer souvent tard à la maison ! Je formule le vœu que l’année nouvelle vous apporte beaucoup de joie, de succès et de bonheur dans l’accomplissement de vos tâches respectives. Je souhaite enfin, que tous, nous regardions dans la même direction, avec la ferme conviction qu’avec nos efforts et l’aide de Dieu, les objectifs fixés seront atteints ; car, « c'est en croyant aux roses qu'on les fait éclore ».