Bonne nouvelle à la Fédération Ivoirienne de Football Petits Poteaux

La Fédération Ivoirienne de Football Petits Poteaux vient de frapper un grand coup en signant un partenariat avec une importante structure de communication.

Vers la professionnalisation du football petits poteaux en Côte d'Ivoire

La Fédération Ivoirienne de Football Petits Poteaux (FIFPP) avec à sa tête Me Inza Fofana, vient de frapper un grand coup. En effet, cette fédération a signé un important partenariat avec la société Communication Digitale et Média en Ligne (CDML), Jean-Jacques Tanoh, pour le développement et le professionnalisation du petit poteaux en Côte d'Ivoire.

Cette convention signée depuis le jeudi 08 décembre 2022, a été officiellement présentée ce samedi 21 janvier 2023, à Abidjan-Cocody.

Ce partenariat qui a été scellé pour une durée de 5 ans pour un montant global de 400 millions de Francs CFA, a pour objectif de faire la promotion du football petits poteaux en vue d'en faire un sport professionnel en Côte d'Ivoire. Ainsi, les clauses de ce partenariat avec CDML, incluent : l'organisation des championnats et compétitions ; l'encadrement des joueurs ; la construction de mini-stades sur toute l'étendue du territoire national ; le développement de partenariat à l'international ; le développement des plateformes digitales de la FIFPP et le développement de partenariats avec les sponsors.

Notons que le football petits poteaux est indiscutablement la discipline sportive la plus pratiquée en Côte d'Ivoire. Elle est pratiquée dans toutes les localités du pays, dans tous les villages, les hameaux, et même dans les grandes villes. Il est également important de rappeler que la Fédération Ivoirienne de Football Petits Poteaux a été l'un des principaux partenaires du tournoi Tchin-Tchinn initié par Jonathan Morrison.

Mais ce partenariat n'a duré qu'une seule édition. Pour la deuxième édition, le jeune entrepreneur venu des États-Unis a décidé de mettre en exergue une nouvelle discipline qu'il a dénommée le Footgoal.