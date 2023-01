Grosse complicité entre Billon et Jonathan Morrison : Ce qui se prépare

En plein dans l'organisation du Tchin-Tchinn 2023, Jonathan Morrison a été reçu ce jeudi par le PDG de la Sifca, Jean-Louis Billon. Ce qui s'est passé.

Ce qui s'est passé entre Jonathan Morrison et Jean-Louis Billon

Le jeune entrepreneur ivoirien, Jonathan Morrison, est déjà a fond dans les préparatifs de la deuxième édition du tournoi Tchin-Tchinn. A cet effet, il a été reçu ce jeudi 5 janvier par le PDG de la SIFCA (Société immobilière et financière de la Côte africaine), Jean-Louis Billon.

Il s'agissait, en effet, pour l'ex-copain de Maria Mobil de transmettre ses remerciements à l'ancien ministre du Commerce pour son soutien effectif lors de la première édition du Tchin-Tchinn, mais aussi et surtout l'inviter à la cérémonie d'ouverture de la deuxième édition.

''Je viens à l'instant de rencontrer le ministre Jean-Louis Billon. Moment pour lui renouveler nos remerciements et l’inviter à la Grande Cérémonie d’ouverture du CAM Tchin-Tchinn 2023.'', a posté Jonathan Morrison, sur sa page Facebook.

Si certains internautes ont félicité Jean-Louis Billon pour son soutien à Jonathan Morrison, d'autres estiment que le député de Dabakala, candidat déclaré à la présidentielle 2025, veut profiter de l'audience de ce tournoi pour se faire de la visibilité auprès des jeunes : '' Une invitation pour une cérémonie qui aura lieu dans pas moins de 6 mois ? Aaah la politique '', a commenté un internaute.

Notons que pour la deuxième édition du tournoi Tchin-Tchinn, Jonathan Morrison a annoncé de gros changements. En plus de la nouvelle discipline qui sera appliquée à savoir le footgoal, les frais de participation s’élèvent à 1,5 million de F CFA.

Les joueurs auront des licences et des agents CAM qui s’occuperont du suivi de leurs primes et salaires. Chaque club disposera également de son site internet en plus des 3 partenaires sans commission du comité d’organisation qui seront à sa disposition. Les joueurs seront logés au frais du CAM pendant la compétition. Et la récompense est de 100 millions F CFA pour le grand vainqueur.