1/4 de Finale CHAN 2022: Haidara galvanise les Eléphants locaux

CHAN - L’Algérie pays hôte affronte la Côte d’Ivoire. Pour Souhailo Haidara, le sélectionneur ivoirien, l’Algérie est favorite: “ ils n’ont perdu aucun match et auront un public acquis à leur cause”.

Algérie - Côte d'Ivoire: Tête d’affiche des quarts de finale du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) 2022

Présent également en conférence de presse, Semelo Gueï a indiqué: “nous respectons cette équipe d’Algérie. Mais, nous venons avec des arguments à faire valoir, ce tournoi compte énormément pour nous, nous voulons pas rentrer à la maison et pour cela, il faudra gagner”. Pour vaincre les Fennecs, le coach a tout de même analysé le talon d’Achille des Fennecs: “ ils ne marquent pas beaucoup. À nous de faire en sorte qu'ils restent moins efficaces dans la surface de réparation et de marquer un but de plus qu’eux”.

Autre atout à ne pas négliger pour l’équipe ivoirienne sera l’apport du public lors de ce match. “Il va falloir transformer le stress qui peut avoir en motivation. Nous connaissons tous la ferveur du supporter algérien, en tant qu’amoureux de football, j’adore ça. Cependant, nous devons savoir que le public algérien ne va pas descendre des gradins pour jouer, ils ne seront pas 12 mais 11 sur la pelouse comme nous. Physiquement, cela sera un combat à armes égales”, a-t-il ajouté.

L’aspect psychologique n’a pas été écarté lors de la préparation des ivoiriens pendant ce match. A cet effet, Semelo Guei a déclaré: “il (le coach) nous connaît très bien. Je pense qu’en tant que footballeur, il me connaît mieux que moi-même. Il nous a mis dans de bonnes conditions. Face à Algérie, nous allons suivre à la lettre ses consignes”. Bien dans leurs têtes, les Ivoiriens seront automatiquement bien dans leurs jambes, car l'objectif “est de produire du beau jeu. Nous sommes deux grandes nations de football. Nous avons appris que le stade sera bien rempli, c’est une source de motivation pour nous joueurs”, conclut Semelo Guei.

Début des hostilités, ce vendredi 27 janvier au stade Nelson Mandela de Baraki. Le vainqueur de cette confrontation jouera la demi-finale à Oran au stade Miloud Hadefi.