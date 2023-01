Côte d'Ivoire - CIJP: 931 demandes validées sur 1021, 90 rejetées

La Commission paritaire d’attribution de la carte d’identité de journaliste professionnel et de professionnel de la communication (Cijp) a procédé à la remise officielle de la carte aux professionnels du secteur des médias, jeudi 26 janvier 2023 à la maison de la presse d'Abidjan-Plateau.

Remise officielle de la CIJP : Les seniors du secteur des médias honorés

Cette cérémonie annuelle qui s’est tenue sous la présidence du ministre Amadou Coulibaly, a vu 12 séniors journalistes et 09 séniors de la communication honorés avec une CIJP permanente. Martial Adou, Directeur de cabinet, représentant le ministre de la Communication et de l’économie numérique, a salué la rigueur avec laquelle la Cijp a analysé les 1021 demandes pour en valider 931. ‘’La remise des cartes d’honneur vous installe dans une démarche mémorielle qui permet au passé de toujours nourrir le présent et le futur. La question de la transmission est abordée dans la reconnaissance du lien à conserver avec celles et ceux qui ont écrit de belles lettres de votre profession. L’hommage rendu aux séniors me permet de rappeler toute la gratitude de la nation aux femmes et aux hommes des médias à qui nous devons tant. Je veux saisir la présence des séniors pour inviter celles et ceux qui sont en activité à poursuivre la quête du professionnalisme’’, a-t-il fait savoir.

A l’en croire, la Carte d’identité de journaliste professionnel et de professionnel de la communication (Cijp) garantit la reconnaissance de votre identité professionnelle, mais elle ne fait pas de celle ou de celui qui la détient un grand professionnel. Selon Vamara Coulibaly, Président de la Cijp, cette session 2023 s’inscrit sous le signe de ‘’la reconnaissance et l’hommage à ceux qui ont tracé les sillons de ce métier.’’ ‘’Les Commissaires ont examiné 1021 demandes d'attribution et de renouvellement des cartes de Journalistes professionnels (Jp) et de professionnels de la communication (Pc), au cours de sept (07) séances de délibération. A l'issue de ses travaux, la Commission a accordé la carte à 618 Journalistes professionnels (Jp) et 313 Professionnels de la communication (Pc), soit un total de 931 demandes validées. Au contraire, la Commission n'a pas donné de suite favorable aux demandes de 90 postulants, pour divers motifs’’, a-t-il indiqué en introduction du rapport de la session 2023 de la Cijp.

Quant à Jean Claude Coulibaly, cette cérémonie de la remise de la CIJP est d’une grande portée dans la mesure où cette carte vient assainir la corporation. ‘’La Cijp est très importante car elle nous permet de circuler librement dans l’espace Schengen et cela nous permet une reconnaissance professionnelle. Aujourd’hui ce que nous pouvons demander à la CIJP, c’est de garder sa rigueur’’, a-t-il souligné. Ouverte le mardi 04 octobre 2022, la session ordinaire de délivrance des cartes d'identité de journalistes professionnels et de professionnels de la communication, édition 2023, a pris fin, le mercredi 28 décembre 2022.

Mariam Ouattara: afrique-sur7.ci