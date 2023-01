Côte d'Ivoire: Nialé Kaba veut accroître son soutien à la jeunesse de Bouna

La Ministre du Plan et du Développement Nialé Kaba a présidée la deuxième édition de Boujour Tour 2023 à Bouna, le samedi 21 janvier 2023, au Complexe sportif de Bouna. Cet évènement a connu un franc succès au vu de la forte mobilisation des populations.

Boujour Tour 2023 : Nialé Kaba dédie l’évènement à la jeunesse de Bouna

Elles sont venues de Doropo, Nassian, Téhini et de Bouna, les populations de la région du Bounkani ont répondu présent à l’appel de la Députée de Bouna, Nialé Kaba, et de l’équipe de la Radiodiffusion Télévision Ivoirienne (RTI), dans le cadre de l’émission humoristique à succès, Bonjour Tour 2023. La Ministre du Plan et du Développement a dédié cet évènement à la jeunesse. « 2023 est l’année de la jeunesse, c’est le message fort que le chef de l’Etat a annoncé dans son discours de nouvel an. On ne pouvait pas priver la jeunesse de Bouna de Bonjour Tour qu’ils ont apprécié massivement l’année dernière. J’ai donc tenu à ce que la RTI revienne, pour dire à la jeunesse que 2023 est leur année », a indiqué la marraine de l’évènement.

Poursuivant, elle a annoncé qu’elle apporterait davantage son soutien à la jeunesse de Bouna. « Je vais m’associer à toutes les initiatives de la jeunesse de Bouna pour faire en sorte que l’année soit excellente pour elle », a-t-elle déclaré, avant de leur souhaiter « une Bonne et heureuse année 2023, une année où la jeunesse aura la sagesse et l’intelligence de saisir toutes les opportunités promises par le Président Alassane Ouattara ».

Cet évènement qui a mobilisé près de 10 000 personnes, a vu la participation de nombreux cadres et élus du District du Zanzan, notamment le Ministre, Gouverneur du District de Zanzan, Dr Souleymane Touré, le Président de l’Union fraternelle des élus et cadres du Grand Nord (UGN), Abou Gbané, sans omettre le corps préfectoral avec à leur tête le Préfet de région. La Ministre Nialé KABA a exprimé sa gratitude aux différentes populations pour leur mobilisation exceptionnelle, à l’ensemble des élus et cadres du Bounkani et Gontougo pour leur présence remarquable, ainsi qu’aux chefs de communauté.

L’un après l’autre, des artistes de renom, notamment, Agalawal, Papitou, NK2K, Fils Unique, Papa d’Abou, Clentelex, etc, ont offert, aux populations du Bounkani, venues pour s’abreuver de la bonne humeur, tout le talent qui leur est reconnu. La partie musicale a, quant à elle, été assurée par Serge Beynaud, Roseline Layo, Romy Héros et bien d’autres. Une chose reste certaine, les populations de la région n’oublieront pas de sitôt cette nuit, qu’elles ont qualifié de magique.

Avec sercom Nialé Kaba