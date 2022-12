Grossesses à l'école: Ce que Nialé Kaba recommande aux élèves

La Ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba ce lundi 05 décembre 2022, a échangé avec les élèves du Lycée Sainte Marie de Cocody, lors de la cérémonie d'Honneur à l'Emblème National. La ministre au cours de cette cérémonie a partagé son expérience de vie et prodigué les conseils aux jeunes filles du lycée d’Excellence pour un avenir meilleur.

Nialé Kaba aux élèves: « Je vous recommande fermement l’abstinence »

Inscrit sous l’initiative du Ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des jeunes, de l'Insertion Professionnelle et du Service civique, dans le cadre de la sensibilisation sur le civisme dans les établissements scolaires. C’est à cœur ouvert que la Ministre du Plan et du Développement Nialé Kaba s’est entretenu avec les jeunes filles du Lycée Sainte Marie de Cocody.

« De 2020 à 2021, ce sont 5833 grossesses en milieu scolaire qui ont été enregistrées dans notre pays. Chères filles, cela fait peur (…). Mes filles, si vous tenez à un avenir meilleur, à une bonne carrière et à être ministre demain, je vous recommande fermement l’abstinence », a indiqué la Ministre du Plan et du Développement.

Au regard des dérives constatées récemment dans les établissements scolaires la ministre s’est voulue plus convaincante sur la nécessité d’un comportement nouveau des élèves, « il ressort constamment que beaucoup de jeunes, beaucoup d’entre vous s’adonnent à la consommation de la drogue et de l’alcool, Ces comportements, il faut le savoir, détruisent votre santé mentale, contribuent à la baisse de votre rendement scolaire, occasionnent la déscolarisation, la désintégration sociales, la délinquance avec des conséquences pouvant aboutir à la mort. Je vous invite à vous éloigner de l'alcool et de la drogue ; à éviter les maquis et les bars ; à dénoncer ceux qui voudraient vous y entraîner », a demandé Nialé Kaba.

Sur l’incivisme, la Ministre a invité les élèves à « adopter des comportement civiques et citoyens, à être des élèves consciencieuses et disciplinées, respectueuses de l’autorité, à respecter le calendrier de l’année scolaires, donc à éviter de vous mettre en congé vous-même à travers des congés anticipés », a exhorté Nialé Kaba aux jeunes filles de l’établissement.

A son tour, la proviseure du lycée Sainte Marie, au nom de son équipe, s’est sentie honorée. Par ailleurs, elle a demandé aux élèves de « magnifier, d’honorer, de respecter et de hisser notre drapeau partout où elles seront afin de faire honneur à la patrie », précise Coulibaly Georgette. Cette cérémonie d’honneur à l’emblème national a enregistré la participation de la section musique de la Gendarmerie Nationale a qui l’honneur est revenue de procéder à la montée du drapeau et de chanter l’hymne nationale.